Происшествия

МВД нашло нарушения при расследовании дела ГолуноваLenta.ru 08:01

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Источник: СК пока не получал материалы, связанные с делом Голунова

ТАСС12:36

Полиция обнаружила нарушения во время расследования дела Голунова

РИА Новости08:26

Дело, по которому проходил Иван Голунов, передадут в Следственный комитет

Дождь08:02

Материалы о нарушениях оперативников в «деле Голунова» отправлены в прокуратуру Москвы

Интерфакс08:10

МВД нашло нарушения в работе полицейских по делу журналиста И.Голунова

Агентство Москва08:02

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников УВД при задержании Голунова

Москва 2407:54

МВД выявило нарушения в оперативных мероприятиях по делу Голунова

РБК08:20
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:22, Вашингтон
Транспорт

Проспект Академика Сахарова в Москве перекроют 23 июня из-за митинга

Ранее сообщалось, что на этот день правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:34
Космос

Запуск «Спектр-РГ» на аварийном разгонном блоке перенесли

В ходе подготовки ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-3» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» были выявлены замечания.
Обновлено в 04:42
Авто

Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580

Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список

Несмотря на неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг будущего Android для продукции Huawei, китайская фирма огласила список устройств, которые стоят в очереди на приоритетное получение Android 10 Q. В компании заверили, что следующую крупную версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10 совершенно точно получат 11 уже вышедших в продажу моделей.
Обновлено в 04:00
Политика

В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич, комментируя запрет на полеты в Грузию, заявил, что это не наказание Грузии, Россия занимается исключительно безопасностью своих граждан.
Обновлено в 18:09
Политика

Беспорядки в Грузии не пугают российских туристов

Протесты в Тбилиси на турпоток россиян в Грузию пока никаких влияний не окажут, потому что едут в Грузию в основном "индивидуалы", а сейчас и вовсе сезон прибрежных курортов, рассказал "Газете.Ru" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Обновлено в 08:59
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Понсе

ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 08:35
Авто

Porsche отзывает в России более 300 спорткаров

Обновлено в 08:20
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Обновлено в 09:58
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в организации акций протеста

Обновлено в 01:07
Авто

На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray

На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Экономика

Ford выставит на торги заводы в России

Обновлено в 07:44
Общество

«Россия» под алыми парусами: для праздника построили новый корабль

Обновлено вчера в 17:02
Политика

В США предложили ввести санкции против госдолга России

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Экономика

S&P: кредитоспособность «Уралсиба» и НФК остается без изменений после смерти мажоритарного акционера

Недавняя смерть мажоритарного акционера банка «Уралсиб» («В/В» со «стабильным» прогнозом) и банка «Национальная Факторинговая Компания» («В/В» со «стабильным» прогнозом) Владимира Когана не повлияет на кредитоспособность этих финансовых организаций.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию обвинения

Адвокаты трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, направили жалобы председателю СК Александр Бастрыкину на окончательную редакцию обвинительного заключения, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 05:17
Спорт

В Минске открылись Европейские игры-2019

Обновлено в 18:02
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено в 16:43
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле

"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Политика

Бюджетников Петербурга уличили в фальсификации подписей за Беглова

Сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за врио губернатора города Александра Беглова.
Обновлено в 12:39
Наука

Археологи обнаружили на дне моря артефакты времен битвы при Саламине

Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено в 06:05
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Технологии

Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки

Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02
Экономика

Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»

Владельцем магазина для дипломатического корпуса, как указано в сопроводительных документах к постановлению, является российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.
Обновлено в 11:54
Политика

Foxconn призывает Apple перенести производство из Китая в Тайвань

Глава совета директоров тайваньской компании Foxconn Терри Гоу обратился к руководству Apple с призывом перенести производство своей техники из Китай.
Обновлено в 16:14
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено вчера в 03:00
Общество

Министр просвещения Ольга Васильева объяснила, как считали потери в Великой Отечественной

Ольга Васильева, автор нескольких монографий, посвященных Великой Отечественной войне, уверена - самая точная цифра потерь Советского Союза в войне - 26,6 млн человек.
Обновлено в 18:07
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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