Общество

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре МосквыRT на русском 09:42

Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы. «В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
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Около 1 тыс. человек принимают участие в несанкционированном митинге в центре Москвы

ТАСС09:45

Полиция насчитала тысячу участников на акции протеста в центре Москвы

Ведомости09:44

Полиция насчитала около тысячи участников акции оппозиции в Москве

Интерфакс09:09

МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве

Вести.Ru09:21

В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек

РИА Новости09:20

Полиция насчитала около тысячи участников несогласованной акции в центре Москвы

Говорит Москва09:19

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы

RT на русском09:42
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:03, Вашингтон
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