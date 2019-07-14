По данным полиции, в несогласованной акции оппозиции приняли участие около тысячи человек, сообщает "Интерфакс". Из Новопушкинского сквера участники акции направились в сторону московской мэрии на Тверской улице, оттуда они планируют дойти до Мосгоризбиркома.

МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве

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