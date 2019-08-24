Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте СахароваВедомости 08:32
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага. Согласно данным МВД, в нем принимают участие более 100 000 человек. Организаторы также сообщили агентству городских новостей «Москва», что число участников достигло 100 000.
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с чего всё началось
Более 110 тысяч человек посетили праздничные мероприятия, которые проходят на проспекте Академика Сахарова в честь 350-летия Государственного флага России. Перед зрителями выступили оркестры МЧС и Росгвардии, Филипп Киркоров, Клава Кока, Натан, Кристина Орбакайте, Валерия и Григорий Лепс.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:23
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Более 110 тысяч человек отметили День флага на проспекте Академика Сахарова
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:23
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