Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте СахароваВедомости 08:32

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага. Согласно данным МВД, в нем принимают участие более 100 000 человек. Организаторы также сообщили агентству городских новостей «Москва», что число участников достигло 100 000.
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