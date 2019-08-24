Более 110 тысяч человек посетили праздничные мероприятия, которые проходят на проспекте Академика Сахарова в честь 350-летия Государственного флага России. Перед зрителями выступили оркестры МЧС и Росгвардии, Филипп Киркоров, Клава Кока, Натан, Кристина Орбакайте, Валерия и Григорий Лепс.

с чего всё началось

В Москве на проспекте Академика Сахарова завершился праздничный митинг-концерт в честь 350-летия российского флага, в котором приняли участие более 100 тыс. человек. Об этом информирует РИА Новости.

В Москве завершился концерт в честь 350-летия российского флага

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