Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте СахароваВедомости 08:32

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага. Согласно данным МВД, в нем принимают участие более 100 000 человек. Организаторы также сообщили агентству городских новостей «Москва», что число участников достигло 100 000.
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Более 110 тысяч человек отметили День флага на проспекте Академика Сахарова

Более 110 тысяч человек посетили праздничные мероприятия, которые проходят на проспекте Академика Сахарова в честь 350-летия Государственного флага России. Перед зрителями выступили оркестры МЧС и Росгвардии, Филипп Киркоров, Клава Кока, Натан, Кристина Орбакайте, Валерия и Григорий Лепс.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:23

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Власти заявили, что на митинг в честь Дня флага пришли 110 тысяч человек. Люди в соцсетях снова засомневались

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Свыше 100 тысяч человек посетили праздничный митинг-концерт на проспекте Сахарова

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:49, Ашберн
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