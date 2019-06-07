Происшествия
МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» ГолуноваРБК 11:34
Адвокат журналиста Дмитрий Джулай сказал РБК, что обыск в квартире Голунова проходил с нарушениями: полицейские 20 минут находились в ней до того, как Голунова пустили внутрь. Он также отметил, что, со слов знакомых журналиста, на фотографиях не его квартира.
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