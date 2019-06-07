Происшествия

МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» ГолуноваРБК 11:34

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай сказал РБК, что обыск в квартире Голунова проходил с нарушениями: полицейские 20 минут находились в ней до того, как Голунова пустили внутрь. Он также отметил, что, со слов знакомых журналиста, на фотографиях не его квартира.
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МВД России заявляет, что фотографии для размещения на сайте ведомства по делу Голунова предоставило УВД по ЗАО Москвы

Эхо Москвы15:30

Полиция назначила служебную проверку из-за снимков в квартире Голунова

Интерфакс10:53

МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова

РБК11:34

Полиция признала, что фото нарколаборатории сделаны не дома у журналиста Голунова

Коммерсантъ09:40

Фотографии по делу журналиста «Медузы» предоставило УВД по ЗАО Москвы

ТАСС11:24

МВД: Опубликованные полицией фото сделаны в арендуемой журналистом «Медузы» И.Голуновым квартире

Агентство Москва06:12

МВД проведёт проверку из-за фото «из квартиры Голунова»

Говорит Москва11:58
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:52, Ашберн
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
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По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
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Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе

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Строительство участка "Северный поток - 2" в Дании займет максимум пять недель, рассказал журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
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8 и 9 июня Московский театр Олега Табакова представит спектакль «Моя прекрасная леди» по классическому мюзиклу Алена Джей Лернера и Фредерика Лоу.
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Задержан очередной фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ

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В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
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Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что причиной плохих продаж «Яндекс.Телефона» было его неверное представление для потребителей.
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Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
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Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

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Броня из пены защитит военную технику от пуль

Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
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Происшествия

Mash опубликовал видео с Голуновым после задержания

Издание Mash опубликовало в своем Twitter видео с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, которого накануне задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
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Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
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Экономика

Михельсон допустил появление нового инвестора в «Арктик СПГ-2»

Новый инвестор НОВАТЭК может привлечь еще одного инвестора в "Арктик СПГ-2", снизив долю ниже 60%, чтобы развивать с новым партнером совместные бизнесы, рассказал журналистам совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
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На автодроме имени Жиля Вильнева прошла первая свободная практика, лучшим в которой стал гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.
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В агентстве утверждают, что видео снято в тюрьме Белмарш, куда Ассанж был доставлен в апреле 2019 года.
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АвтоВАЗ заменит поворотники на Lada 4x4

Компания «АвтоВАЗ» планирует заменить поворотники на модели автомобиля Lada 4x4.
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Политика

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба

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Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова

Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
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Под Петербургом на стройке молнией убило приезжего из Средней Азии

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Пушилин ответил на обещание Зеленского жестких ответов в Донбассе

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Трамп призвал NASA сосредоточиться на Марсе вместо полетов на Луну

Американский лидер Дональд Трамп призвал NASA сосредоточить усилия на таких крупных проектах, как Марс, а не на Луне.
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В России начались съемки сиквела сказки «Последний богатырь»

Компании Disney, Yellow Black and White и канал «Россия» начали снимать продолжение картины «Последний богатырь», ставшей самой кассовой российской сказкой.
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В Москве полицейский застрелил задержанного

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Игры

В PlayStation Store стартовала большая летняя распродажа

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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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