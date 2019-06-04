Происшествия

МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» ГолуноваРБК вчера в 11:34

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай сказал РБК, что обыск в квартире Голунова проходил с нарушениями: полицейские 20 минут находились в ней до того, как Голунова пустили внутрь. Он также отметил, что, со слов знакомых журналиста, на фотографиях не его квартира.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МВД объяснило неразбериху с фото по делу журналиста «Медузы»

Москва 24вчера в 16:50

МВД: Опубликованные полицией фото сделаны в арендуемой журналистом «Медузы» И.Голуновым квартире

Агентство Москвавчера в 06:12

МВД России заявляет, что фотографии для размещения на сайте ведомства по делу Голунова предоставило УВД по ЗАО Москвы

Эхо Москвывчера в 15:30

Полиция назначила служебную проверку из-за снимков в квартире Голунова

Интерфаксвчера в 10:53

Фотографии по делу журналиста «Медузы» предоставило УВД по ЗАО Москвы

ТАССвчера в 11:24

МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»

РБКвчера в 16:30

МВД проведёт проверку из-за фото «из квартиры Голунова»

Говорит Москвавчера в 11:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:09, Ашберн
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом

Обновлено вчера в 23:21
Политика

На Украине возбудили дело из-за призыва Кучмы снять блокаду Донбасса

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса.
Обновлено вчера в 13:36
Культура

Эрнст рассказал о будущем шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 23:58
Общество

Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток

Обновлено вчера в 23:25
Экономика

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено вчера в 06:47
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Полиция ввела план «Перехват» после кражи сумки с деньгами в Москве

После происшествия в столице введен план «Перехват».
Обновлено вчера в 16:52
Наука

Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на острове на Филиппинах

Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено вчера в 15:46
Шоу-бизнес

Проклятое наследство Джуны: кого свела в могилу битва за имущество целительницы

Обновлено в 01:00
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как защититься от жары

Чтобы избежать указанных последствий специалисты рекомендуют соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер.
Обновлено 06 июня в 01:59
Происшествия

Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено вчера в 16:27
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено вчера в 08:11
Политика

Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что нюхал кокаин

В книге о журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости нюхал кокаин.
Обновлено вчера в 23:10
Наука

Броня из пены защитит военную технику от пуль

Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено 06 июня в 11:16
Общество

Свидетельница по делу футболистов показала первое фото после падения

Обновлено вчера в 18:24
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".
Обновлено вчера в 10:32
Здоровье

Чем опасна пыль и как с ней бороться, рассказали волгоградцам

Исследования показали, что около 70 % пыли рождены природой, а остальные 30 % – человеком.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Наука

В мышиной печени обнаружили долгожителей

Обновлено вчера в 10:57
Наука

Ученые узнали, почему человеческий организм не борется со старением

Обновлено вчера в 22:21
Политика

Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам

Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по торговле и мигрантам, поэтому Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Обновлено вчера в 22:20
Транспорт

В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны

Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Политика

«Нафтогаз» ответил на заявление «Газпрома» по поставкам газа

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры о новом контракте на поставку газа на Украину, передавал телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено вчера в 17:46
Политика

Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.
Обновлено вчера в 20:29
Экономика

В Подмосковье улучшился инвестиционный климат

Подмосковье поднялось на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ и заняло седьмое место.
Обновлено вчера в 06:02
Общество

Подписан закон, смягчающий нормы применения ККТ

Освобождены до 01.07.2021 от применения ККТ и предприниматели в отсутствие наемного персонала при реализации товаров, произведенных своими силами, выполнении работ и оказании услуг.
Обновлено вчера в 08:20
Футбол

Мане: «Зальцбург» хотел продать меня в «Спартак», но я сказал «нет»

Обновлено вчера в 12:57
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное