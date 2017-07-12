Общество
МВД хочет внести изменения в паспорта россиян
МВД хочет внести изменения в паспорта россиянГазета.Ruвчера в 13:11
МВД намерено внести изменения в паспорта российских граждан. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ruвчера в 13:11
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Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено в 09:58
Происшествия
Неизвестные напали на церковь в Вене
Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Названы предельные показатели скорости ракетного комплекса «Авангард»
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» в ходе контрольных испытаний существенно превысил ранее обнародованные показатели скорости, достигнув отметки 27 Махов.
Обновлено в 15:14
Происшествия
В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски
Сеть магазинов "Красное&Белое" подтвердила факт обысков на складах компании и в офисе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:48
Политика
В Раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должников
Украина вплотную приблизилась к лидерству в антирейтинге крупнейших должников в мире, заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.
Обновлено в 15:14
Политика
Путин встретился с солистами Большого театра после балета «Щелкунчик»
Путин отметил, что балет «Щелкунчик», который был показан в этот четверг на сцене Большого театра, давно стал символом Нового года и Рождества.
Обновлено в 14:41
Политика
Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Политика
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Культура
Песков «сбежал с работы» ради шоу Навки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ради премьерного показа шоу своей жены — фигуристки Татьяны Навки — сбежал с работы.
Обновлено в 15:08
Путешествия
Турция вводит для туристов налог на безопасность
Налог будет взиматься по прилету в аэропортах с 1 января 2019 года и составит 1,5 евро, передает портал tornosnews.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Ханты-Мансийске экстренно сел летевший в Москву самолет
Обновлено в 09:38
Энергетика
Нефть Brent за сутки поднялась более чем на 5%
Обновлено вчера в 13:30
Транспорт
Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима
Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Вокзал в Страсбурге эвакуировали из-за угрозы взрыва
Как отмечается, сотрудники полиции проверяют здание вокзала. Ранее сообщалось, что в США из-за угрозы взрыва эвакуировали здание Facebook.
Обновлено в 14:57
Общество
Второй блок Симферопольской ТЭС выведен на номинальную мощность
Второй блок Симферопольской (Таврической) теплоэлектростанции выведен на номинальную мощность, оба блока подают энергию в сеть, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и локомотива
В результате ДТП с участием маршрутки и локомотива на одном из железнодорожных переездов в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека.
Обновлено в 09:54
Хоккей
Хоккеист Савелий Ольшанский сыграет на молодежном чемпионате мира
В канадских Ванкувере и Виктории стартовал чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Немецкие СМИ назвали виновных в ЧП с самолетом Меркель
Обновлено в 01:09
Общество
МВД хочет внести изменения в паспорта россиян
МВД намерено внести изменения в паспорта российских граждан.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
В Финляндии по запросу США задержали россиянку
Гражданку РФ задержали в Финляндии по обращению американских властей. Об этом сообщил в четверг консульский отдел посольства РФ в Финляндии.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала
«В розыск объявлен 39-летний мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления и мошенничество, — рассказала Иванова, — Установлено, что именно он сел в машину пропавшей без вести, после чего они вместе выехали из Москвы в Тулу».
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Американские СМИ отреагировали на испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено в 11:47
Экономика
В Минтрансе рассказали об экономии России от Крымского моста
В Минтрансе подсчитали, сколько будут экономить российские автомобилисты, благодаря мосту через Керченский пролив, а также, к какому году он окупится, сообщил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих.
Обновлено в 10:05
Спорт
Глава РУСАДА: российский спорт может оказаться в изоляции
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что, если агентство лишится статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, это приведет к спортивной самоизоляции России.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Суд назначил штраф за недонесение о подготовке теракта в Петербурге
Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к штрафу в 70 тысяч рублей Ягуба Вагиф Оглы Сулейманова, который знал о готовящемся теракте в Казанском соборе, но не сообщил в правоохранительные органы, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).
Обновлено в 13:15
Политика
Песков рассказал о новогоднем обращении Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил вечером в четверг журналистам, что не ожидает неожиданностей в этом году от новогоднего обращения Владимира Путина.
Обновлено в 14:29
Энергетика
Сечин пояснил ситуацию с ценами на бензин в 2019 году
Стоит напомнить, что глава государства Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что не допустит резкого повышения цен на топливо в 2019 году.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Водитель не выпустил на выезд машину детской реанимации
В Москве водитель заблокировал машину скорой помощи, выезжавшую из больницы Святого Владимира.
Обновлено в 14:23
Футбол
Месси считает, что «Ювентус» стал лучше после прихода Роналду
Обновлено в 13:57