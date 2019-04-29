Общество

МВД хочет получить доступ к врачебной тайнеКоммерсантъ 04:57

По данным МВД за 2018 год, каждый третий из общего числа совершивших преступления «находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения».
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МВД просит предоставить доступ к данным пациентов, отнесенным к врачебной тайне

Эхо Москвы11:24

МВД попросило доступ к врачебной тайне, пишут СМИ

РИА Новости02:14

В СПЧ призвали не давать полиции доступ к данным психически больных пациентов

Интерфакс04:53

МВД потребовало доступ к врачебной тайне

Газета.Ru05:39

МВД хочет получить доступ к врачебной тайне

Коммерсантъ04:57

Онищенко призвал не принимать огульных решений по доступу МВД к врачебной тайне

Народные новости07:30

СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне

РБКвчера в 22:35
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Политика

Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко

Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55
Общество

В Москве запускают социальный тариф мобильной связи

Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Спорт

Тарасова: Траньков остается в тренерском штабе нашей пары с Морозовым

Обновлено в 11:22
Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 04:46
Политика

Путин оценил слова Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов

Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее высказывание избранного президента Украины Владимира Зелинского о выдачи украинских паспортов гражданам России.
Обновлено в 12:02
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Арестован экс-глава предприятия Роскосмоса

Дмитрий Панов, бывший и.о. гендиректора НПО "Техномаш", арестован по делу о крупных хищениях, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:57
Здоровье

Стал известен график работы поликлиник и больниц на майские праздники

Стал известен график работы больниц и поликлиник Тамбовской области на майские праздники. Медики будут дежурить в режиме "выходного дня".
Обновлено в 03:06
Происшествия

Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом

Обновлено в 09:27
Политика

Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие

ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Общество

В ЮГУ уволили руководителя кафедры за пост студента в соцсети

По словам студента четвертого курса кафедры журналистики Глеба Чёрного, руководителя кафедры вынудили это сделать из-за его поста, опубликованного на личной странице в социальной сети.
Обновлено в 10:02
Общество

X5 и Ozon договорились о сотрудничестве

Сотрудничество предполагает установку до конца 2020 г. свыше 2000 постаматов и открытие 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах «Пятерочка» в большинстве регионов присутствия, сказано в сообщении сторон.
Обновлено в 09:04
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Обновлено в 06:35
Общество

Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек

Обновлено в 04:27
Футбол

Приговор по делу Кокорина и Мамаева могут вынести 15-го мая

Судебный процесс над одиозными российскими футболистами Кокориным и Мамаев может завершиться 15-го мая, такое мнение в понедельник высказал адвокат Вячеслав Барик, защищающий в скандальном деле интересы Кокорина-младшего.
Обновлено в 11:13
Авто

Хэтчбек Opel Corsa нового поколения выйдет на рынок летом

Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, предполагаемым местом дебюта которого значился сентябрьский автосалон во Франкфурте, покажут миру гораздо раньше.
Обновлено в 10:15
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Политика

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

Обновлено в 10:50
Музыка

В школе Краснодара ученики на уроке пели «Владимирский централ»

Обновлено в 09:33
Технологии

Tele2 первой запустила eSim в России

Мобильный оператор Tele2 первым в России запустил eSIM. Отныне обычную сим-карту можно заменить на ее виртуальный аналог.
Обновлено в 08:30
Политика

Денис Паслер отправил в отставку главу Орска

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Андрея Одинцова со словами, что промышленный центр региона доведён едва ли не до крайности.
Обновлено в 09:25
Политика

Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев

Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Транспорт

Сломанный светофор затруднил движение на оранжевой ветке метро

На Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов с севера на юг по техническим причинам.
Обновлено в 11:10
Единоборства

В Абу-Даби пройдет первый турнир UFC, где выступит Хабиб Нурмагомедов

Ранее сообщалось, что именно в этот день чемпион лиги в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет первый поединок после дисквалификации.
Обновлено в 05:23
Общество

Волгоград занял 11 место в рейтинге самых бедных городов России

Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых бедных городов России.
Обновлено в 06:12
Футбол

«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в матче чемпионата России

В матче 26-го тура российской премьер-лиги "Оренбург" на поле домашнего стадиона "Газовик" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" – 1:1. "Оружейники" довели беспроигрышную серию в чемпионате России до девяти игр – пять побед, четыре ничьи.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Экс-вице-губернатора Петербурга оставили в СИЗО по делу о стадионе

Обновлено в 10:54
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
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