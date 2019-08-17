Политика

В Москве начался митинг КПРФ за честные выборыВедомости 05:09

На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг КПРФ за честные выборы. По данным проекта «Белый счетчик», к 12.00 мск на него пришли 2800 человек. На митинге выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
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Около 4 тыс. человек принимают участие в митинге на проспекте Сахарова

Pravda.Ru06:20

МВД: Около 4 тыс. человек участвуют в согласованном мероприятии на проспекте Академика Сахарова

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«Это сценарий расшатывания общества». Артисты против незаконных митингов

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МВД и волонтеры назвали численность акции КПРФ на проспекте Сахарова

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Екатеринбург Онлайн15 августа в 22:30
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321

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Командир, посадивший А321 на поле, забрал на память початок кукурузы

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Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары

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Карасев рассудит футболистов «Спартака» и ЦСКА в дерби вместо Еськова

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Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
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«Роснефть» подала заявку на конкурс по Западно-Иркинскому участку

"Роснефть" подала заявку на участие в конкурсе по Западно-Иркинскому участку, условиям которого могла соответствовать только она одна, сообщили "Интерфаксу" источники в Роснедрах.
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Идея создания модульных часов провалилась

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Секс, работа, еда: 22 совета, которые помогут продлить вашу жизнь

Австралийские ученые исследовали более 11000 человек и выяснили, что владельцы домашних питомцев намного здоровее тех, кто животных в доме не держит.
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Скончался голливудский актер Питер Фонда

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Обновлено 15 августа в 10:10
Общество

Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации на выходных

В сообщении отмечается, что «подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей».
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Финансы

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В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.
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Наташа Королева готовится стать бабушкой

Звездные родители считают, что отпускать подростка во взрослую жизнь пока рано, однако в теории готовятся стать бабушкой и дедушкой.
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Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
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Авто

GM выпустит аналог Chevrolet Enjoy за 400 тысяч рублей

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Космос

Китай запустил первую коммерческую ракету с искусственным спутником

Как сообщает News.ru, ракета вывела на орбиту три спутника. Jielong-1 запустили на северо-западе Китая, из центра Цзюцюань.
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«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева

Обновлено в 00:35
Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

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Жара до 30 градусов ожидается в Москве

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Политика

В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране

Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
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Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

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На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
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Скончался второй из пострадавших от массового отравления в Ульяновске

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Армия и оружие

The Nation (США): сверхдержава Россия боится первого ядерного удара (The Nation)

Речь идет о балансировании на грани ядерной войны, которое заставляет нас вспомнить о временах первой холодной войны.
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Хоккеист Барбашёв привёз Кубок Стэнли в Москву

Российский хоккеист Иван Барбашёв привёз в Москву Кубок Стэнли, который завоевал в прошлом сезоне вместе с «Сент-Луисом».
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