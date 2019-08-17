Политика
В Москве начался митинг КПРФ за честные выборыВедомости 05:09
На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг КПРФ за честные выборы. По данным проекта «Белый счетчик», к 12.00 мск на него пришли 2800 человек. На митинге выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
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«Это сценарий расшатывания общества». Артисты против незаконных митингов
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