Происшествия

МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человекРосбалт вчера в 23:59

МВД в сотрудничестве с Росгвардией задержали более 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба МВД РФ. Речь идет о навязывании услуг по замене оборудования по завышенной в десятки раз стоимости.
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МВД раскрыло массовую схему обмана пенсионеров под видом ремонта труб в домах

Life.ru01:52

Больше 60 человек задержаны в городах России по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ

Народные новостивчера в 23:44

Более 60 человек задержано за мошенничество в сфере ЖКХ

Московский Комсомолец00:36

МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человек

Росбалтвчера в 23:59

Полиция накрыла межрегиональную банду лжесантехников

Телеканал 360°01:32

МВД раскрыло сеть сантехников, которые навязывали услуги по замене труб в квартирах

АБНвчера в 23:32

Работали по методичкам: в МВД рассказали о банде мошенников, действовавших в сфере ЖКХ

РЕН ТВ01:52
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Политика

Телохранитель Коломойского стал главой службы безопасности Зеленского

По данным издания «Страна.ua», Донец долгое время был телохранителем украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого связывают с Зеленским.
Обновлено вчера в 16:11
Кино

«Чернобыль» стал самым популярным сериалом в истории по версии IMDB

Обновлено в 00:42
Политика

Назарбаеву присвоили статус почетного сенатора Казахстана

Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании 30 мая присвоили статус почетного сенатора первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Прогулочный катер с десятками туристов на борту затонул в Будапеште

До семи человек возросло число погибших при крушении в Будапеште, на Дунае, прогулочного судна с туристами на борту.
Обновлено вчера в 18:01
Общество

В России могут ввести отцовский капитал

Правда, для получения новой меры поддержки нужно выполнить два условия: все трое детей должны родиться в одной семье, а родители обязаны состоять в зарегистрированном браке.
Обновлено вчера в 00:24
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

Шотландия проведет повторный референдум о независимости от Британии

Правительство Шотландии обнародовало законопроект, допускающий проведение нового референдума о независимости от Великобритании.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие

Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договора

Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве родственников пациентов посещать больного в реанимационном отделении.
Обновлено в 01:30
Здоровье

Эксперты назвали число ежегодно умирающих от курения россиян

Ежегодно в России более 300 тыс. человек умирают от причин, связанных с курением, говорится в независимом аналитическом докладе проекта «Трезвая Россия».
Обновлено в 01:20
Космос

Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29
Шоу-бизнес

Под питерским дождем: Анна Нетребко показала свои стройные ноги

Обновлено вчера в 15:17
Общество

WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы

WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено вчера в 21:25
Общество

Город тысячи огней: как подсвечивают новостройки в Екатеринбурге и кто за это платит

Новостройки в Екатеринбурге все чаще проектируют с архитектурным освещением и медиафасадами.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено 28 мая в 09:30
Космос

Названы примерные даты запуска спутников OneWeb с Байконура

Обновлено вчера в 21:36
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Авто

Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа

Компания Hyundai проводит финальные испытания серийной версии компактного кроссовера Creta / ix25 нового поколения.
Обновлено 28 мая в 22:30
Политика

Зеленский внес в Раду закон об импичменте

Экс-депутат Рады оценил демарш украинского парламента Он пояснил, что Зеленский пообещал принять закон об импичменте еще до своего избрания на пост президента.
Обновлено вчера в 08:44
Общество

ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год

Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 20:02
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Общество

МВД в пять раз сократило список потенциально опасных пород собак

В начале марта МВД составило список потенциально опасных пород собак. Позднее было принято решение сократить перечень.
Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие

Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной

Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Футбол

Рамос хочет уйти из «Реала» из-за финансовых проблем

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет уйти из клуба из-за финансовых проблем.
Обновлено в 01:17
Общество

Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли

Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено 28 мая в 18:00
Политика

УПЦ окончательно объявлена вне закона

Согласно тексту указа, который Епифаний подписал накануне, деятельность УПЦ КП незаконна, все выданные от ее имени документы недействительны, а ее распоряжения не подлежат исполнения, так как это религиозное объединение было ликвидировано, объединившись и присоединившись к ПЦУ.
Обновлено в 01:46
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Футбол

Александр Головин не сыграет в первом туре нового чемпионата Франции

Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче первого тура нового чемпионата Франции.
Обновлено в 01:18
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