Происшествия
МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человекРосбалт вчера в 23:59
МВД в сотрудничестве с Росгвардией задержали более 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба МВД РФ. Речь идет о навязывании услуг по замене оборудования по завышенной в десятки раз стоимости.
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Больше 60 человек задержаны в городах России по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ
Народные новостивчера в 23:44
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Политика
Телохранитель Коломойского стал главой службы безопасности Зеленского
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Назарбаеву присвоили статус почетного сенатора Казахстана
Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании 30 мая присвоили статус почетного сенатора первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву.
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До семи человек возросло число погибших при крушении в Будапеште, на Дунае, прогулочного судна с туристами на борту.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
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Правда, для получения новой меры поддержки нужно выполнить два условия: все трое детей должны родиться в одной семье, а родители обязаны состоять в зарегистрированном браке.
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие
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Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию
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Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Под питерским дождем: Анна Нетребко показала свои стройные ноги
Обновлено вчера в 15:17
Общество
WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы
WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено вчера в 21:25
Общество
Город тысячи огней: как подсвечивают новостройки в Екатеринбурге и кто за это платит
Новостройки в Екатеринбурге все чаще проектируют с архитектурным освещением и медиафасадами.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено 28 мая в 09:30
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Названы примерные даты запуска спутников OneWeb с Байконура
Обновлено вчера в 21:36
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Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Авто
Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа
Компания Hyundai проводит финальные испытания серийной версии компактного кроссовера Creta / ix25 нового поколения.
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Зеленский внес в Раду закон об импичменте
Экс-депутат Рады оценил демарш украинского парламента Он пояснил, что Зеленский пообещал принять закон об импичменте еще до своего избрания на пост президента.
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Общество
ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год
Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
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В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Общество
МВД в пять раз сократило список потенциально опасных пород собак
В начале марта МВД составило список потенциально опасных пород собак. Позднее было принято решение сократить перечень.
Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие
Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной
Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:26
Футбол
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Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет уйти из клуба из-за финансовых проблем.
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Обновлено 28 мая в 18:00
Политика
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Согласно тексту указа, который Епифаний подписал накануне, деятельность УПЦ КП незаконна, все выданные от ее имени документы недействительны, а ее распоряжения не подлежат исполнения, так как это религиозное объединение было ликвидировано, объединившись и присоединившись к ПЦУ.
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Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
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Футбол
Александр Головин не сыграет в первом туре нового чемпионата Франции
Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче первого тура нового чемпионата Франции.
Обновлено в 01:18