МВД Венесуэлы обвинило задержанного помощника Гуайдо в терроризмеКоммерсантъ вчера в 21:39

Мадуро совершил еще одну большую ошибку. Незаконный арест Роберто Марреро, помощника временного президента Хуана Гуайдо, не останется без ответа. Он должен быть немедленно освобожден, а его безопасность гарантирована.

Один из помощников венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо Роберто Марреро обвиняется в организации террористических групп, заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль. По его словам, у задержанного изъяли партию оружия и наличные деньги в иностранной валюте.

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