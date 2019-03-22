Политика
МВД Венесуэлы обвинило задержанного помощника Гуайдо в терроризмеКоммерсантъ вчера в 21:39
Один из помощников венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо Роберто Марреро обвиняется в организации террористических групп, заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль. По его словам, у задержанного изъяли партию оружия и наличные деньги в иностранной валюте.
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Политика
Bloomberg сообщил о возможной продаже США Тайваню 60 истребителей F-16
Обновлено вчера в 21:48
Наука
Анестетик помог стереть негативные воспоминания
Эксперименты на животных показывают, что эмоционально насыщенные воспоминания (например, негативно окрашенные и потенциально травмирующие) можно модифицировать и даже стереть в короткий промежуток времени после того, как событие, на котором это воспоминание завязано, произошло.
Обновлено вчера в 09:43
Футбол
Черчесов объяснил проигрыш сборной России команде Бельгии
Сборная России по футболу уступила в первом отборочном матче чемпионата Европы – 2020 бельгийской команде со счетом 1:3. Российские футболисты сыграли бы «в свою силу», если бы около месяца готовились к игре, считает тренер российской сборной Станислав Черчесов.
Обновлено вчера в 21:03
Хоккей
Кучеров помог «Тампе» обыграть «Каролину»
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Минздрав разработал законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года
Крепкий алкоголь в России предлагают продавать гражданам с 21 года. Соответствующий законопроект разработал Минздрав, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:17
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено 20 марта в 23:25
Политика
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Обновлено вчера в 08:16
Общество
Правительство утвердило новые правила целевого обучения
Правительство России утвердило новые правила целевого обучения в высших и средних учебных заведениях, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX
Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
Обновлено в 00:35
Экономика
ЕС вслед за США начал наступление на Китай
Председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе посетит Италию и Францию, а в апреле в Брюсселе пройдет саммит ЕС и Китая.
Обновлено вчера в 10:47
Авто
Skoda нашла способ облегчить жизнь автовладельцев
Чешский автопроизводитель представил очередное ноу-хау, которое облегчит ежедневную эксплуатацию автомобилей.
Обновлено в 00:55
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на лето в России
Роман Вильфанд, являясь научным руководителем Гидрометцентра, заявил, что и весна, и лето в нашей стране в этом году станут весьма теплыми.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
В Госдепе пригрозили последствиями за задержание сторонников Гуаидо
Представитель Госдепа США заявил, что задержание венесуэльскими властями сторонников главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо не останется без последствий.
Обновлено в 01:10
Здоровье
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Тридцать машин столкнулись на Ушаковском мосту в Петербурге
Массовое ДТП в Приморском районе Санкт-Петербурга на несколько часов парализовало движение по Ушаковскому мосту, где, по оценкам очевидцев, столкнулись 30 автомобилей.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Под Екатеринбургом прошло учение подразделений радиоэлектронной борьбы
Сегодня на полигоне под Екатеринбургом завершается учение с бригадой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа, сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 00:34
Важное за сутки
В Роскачестве рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду
Роскачество представило рекомендации по правильной подготовке и хранению зимней одежды в весенне-летний период.
Обновлено в 01:00
Политика
Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 18:47
Космос
Ракета-носитель Vega стартовала с космодрома Куру
Обновлено вчера в 23:52
Кино
Звезда «Игры престолов» перенесла инсульт в 24 года
Кларк перенесла две операции на головном мозге.
Обновлено в 01:23
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено вчера в 08:15
Кино
Скончался заслуженный артист России Пётр Зайченко
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
На Кумысной поляне 5 человек пострадали в массовой аварии
Сегодня, 22 марта, в Саратове произошло столкновение трех автомобилей, в результате чего пострадали 5 человек.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Грузовик столкнулся с поездом в Липецкой области
В Липецкой области фура столкнулась с грузовым поездом, сообщили 21 марта в управлении МЧС по региону.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
В полицейскую будку возле консульства России в Афинах бросили гранату
В полицейскую будку возле здания консульского отдела российского посольства в Афинах в ночь на пятницу неизвестные бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Житель хабаровского села застрелил тигра, напавшего на корову
Житель поселка Золотой в Хабаровском крае застрелил тигра, который забрался к нему в сарай и задрал корову, сообщил в четверг центр "Амурский тигр".
Обновлено вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки
Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.
Обновлено вчера в 06:44
Культура
Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства
Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности у границ России за неделю
У границ России вел разведывательную деятельность 21 иностранный летательный аппарат за неделю, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Обновлено вчера в 19:31