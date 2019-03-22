Политика

МВД Венесуэлы обвинило задержанного помощника Гуайдо в терроризмеКоммерсантъ вчера в 21:39

Один из помощников венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо Роберто Марреро обвиняется в организации террористических групп, заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль. По его словам, у задержанного изъяли партию оружия и наличные деньги в иностранной валюте.
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Политика

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