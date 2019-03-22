Политика

Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризмеРИА Новости 17:44

Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
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