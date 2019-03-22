Политика
Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризмеРИА Новости 17:44
Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
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Наука
Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»
Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
Обновлено в 05:16
Политика
Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пора американской стороне признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:18
Политика
Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму
Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено в 08:32
Экономика
Росстат назвал годовой прирост зарплаты региональных чиновников
Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат.
Обновлено в 21:31
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
На похоронах Юлии Началовой присутствовал «Тайванчик»
В Москве на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта, прошла церемония прощания с певицей Юлией Началовой, умершей на 39-м году жизни от сепсиса.
Обновлено в 07:02
Футбол
Россия проиграла Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020
Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 3:1 в первом матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 17:38
Хоккей
Хет-трик Барбашёва принёс «Сент-Луису» победу над «Детройтом»
Обновлено в 22:28
Политика
Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю, один из вариантов предполагает объединение с Белоруссией и создание нового государства, которое возглавит Путин.
Обновлено в 04:55
Авто
Появились данные про новый кроссовер Buick
В сети появились свежие снимки новой модели кроссовера американской компании Buick.
Обновлено в 11:56
Общество
Растаявшие льды Эвереста открыли тела погибших альпинистов
Часть тел убирают профессиональные альпинисты, а часть остается лежать, становясь своеобразным ориентиром: например, тело индийца Цеванга Палжора, погибшего в 1996 году, отмечает высоту 8500 метров и имеет обозначение «Зеленые ботинки».
Обновлено в 07:07
Авто
Владельцы Ford Explorer подают жалобы на производителя
Против компании Ford было подано 50 исков от владельцев. Кроме того, более 3 000 автомобилистов подали на производителя жалобы.
Обновлено в 15:30
Космос
«Луна-26» с орбиты проведет геологоразведку реголита
Глобальная ядерно-физическая геологоразведка лунного реголита, или поверхностных образований спутника Земли будет проведена российским орбитальным аппаратом "Луна-26" при помощи гамма- и нейтронного спектрометра (ЛГНС).
Обновлено вчера в 18:08
Транспорт
ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными
Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:29
Политика
Зеленский выступил против притеснения русского языка на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в четверг выступил против притеснения русского языка.
Обновлено в 15:37
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega
Во Французской Гвиане с космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega с итальянским спутником PRISMA.
Обновлено в 22:14
Космос
Boeing отложила запуск нового корабля к МКС
Обновлено вчера в 20:15
Наука
Ученые выяснили, какой бог нужен обществу для развития
Оказалось, нравоучительные боги появлялись в обществах с примерной численностью в 1 миллион человек.
Обновлено в 14:36
Энергетика
Бензин начнет дорожать уже с 1 апреля
Уже 1 апреля цены на бензин в России вновь могут рвануть вверх.
Обновлено в 05:21
Политика
Япония выразила протест КНР в связи с буровыми работами в спорном районе
Правительство Японии выразило протест Китаю в связи с проведением китайскими судами буровых работ на газовом месторождении в спорном районе Восточно-Китайского моря, где эксклюзивные экономические зоны двух стран пока не разграничены.
Обновлено в 22:59
Общество
Министрам рекомендовали публично хвалить подчиненных
Минтруд разрабатывает методику нематериальной мотивации чиновников, в которой министрам и губернаторам дадут рекомендации хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять другими способами, но без использования денег.
Обновлено в 14:00
Политика
Берг уходит в отставку с должности губернатора
В среду Владимир Путин назначил новым главой Калмыкии российского кикбоксера Бату Хасикова, он сменил на этом посту Алексея Орлова, также ранее ушли в отставку глава Республики Алтай Александр Бердников и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Башаров официально развелся с женой
В Москве суд расторг брак актера и телеведущего Марата Башарова и его жены Елизаветы. Об этом пишет "Говорит Москва".
Обновлено в 08:52
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено в 14:53
Политика
Обвиняемый в рассылке взрывных устройств критикам Трампа признал вину
Американец Сесар Сайок, обвиняемый в рассылке самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа, в четверг в суде признал свою вину, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено в 17:34
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа в 2020 году, даже если "Газпром" и "Нафтогаз" не смогут согласовать транзит газа через Украину.
Обновлено в 20:26