На Украине открыли производства после появления плакатов с ПорошенкоREGNUM 08:14

На Украине после появления на улицах плакатов с изображением президента Петра Порошенко и надписью «конец» были зарегистрированы административные производства, заявил 15 апреля советник министра внутренних дел страны Иван Стойко.

На Украине открыли производства после появления плакатов с Порошенко

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