Политика
На Украине открыли производства после появления плакатов с ПорошенкоREGNUM 08:14
На Украине после появления на улицах плакатов с изображением президента Петра Порошенко и надписью «конец» были зарегистрированы административные производства, заявил 15 апреля советник министра внутренних дел страны Иван Стойко.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Обновлено в 14:03
Политика
Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФ
По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода».
Обновлено в 02:42
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Космос
Депутат горсовета заподозрил красноярского Илона Маска в мошенничестве
Красноярского Илона Маска заподозрили в мошенничестве.
Обновлено в 03:10
Здоровье
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам
"Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.
Обновлено в 09:36
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:49
Здоровье
В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов
В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В подмосковном Серпухове при пожаре погибли два ребенка
Обновлено в 13:13
Политика
Майкл Помпео грозит Николасу Мадуро «дипломатической петлей»
Напомним, накануне госсекретарь США, находясь с визитом в Парагвае, заявил, что Венесуэле нужен лидер, который сможет бороться с коррупцией, который не будет передавать власть кубинцам или требовать российского вторжения. о его словам, иногда люди думают, что Мадуро побеждает, но на самом деле он передал все свои полномочия кубинцам и россиянам.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»
Выясняется, что теперь с дозаказом возникли серьёзные проблемы.
Обновлено в 01:04
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Общество
Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие
Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на Кипр
Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике.
Обновлено в 12:49
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено в 08:34
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Происшествия
Британка заработала инсульт, похрустев шеей
Обновлено в 11:02
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина
Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Политика
На Украине могут возбудить дело против Зеленского
В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:07
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Энергетика
«Газпром» возобновил покупку туркменского газа
Поставки газа из Туркменистана в Россию в рамках 25-летнего контракта, заключенного "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году, возобновлены.
Обновлено в 14:26
Политика
«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Общество
Суд отклонил иск администрации Волоколамска о закрытии «Ядрово»
Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации городского поселения Волоколамск о запрете эксплуатации полигона «Ядрово», свидетельствуют данные картотеки суда.
Обновлено в 14:35
Экономика
UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках урегулирования дела о нарушении санкций
Итальянский банк UniCredit заплатит американским властям $1,3 млрд в рамках достигнутого соглашения об урегулировании дела о нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ), а также санкционного режима в отношении Ирана, Кубы, Мьянмы, Ливии, Судана и Сирии.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Петербуржец погиб при попытке разобрать дома гранату
По предварительным данным, двое мужчин 1968 и 1999 годов рождения привезли с расположенной в Ленинградской области дачи неустановленный боеприпас и попытались его разобрать, в результате чего произошел взрыв, пишет сайт kp.ru.
Обновлено в 09:52
Спорт
В крови велогонщика команды Trek-Segafredo Пантано обнаружен допинг
Колумбийский гонщик велокоманды Trek-Segafredo Харлинсон Пантано сдал положительную допинг-пробу, сообщает официальный сайт Международного союза велосипедистов (UCI).
Обновлено в 15:13
Футбол
Кьеллини пропустит матч с «Аяксом»
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини пропустит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса».
Обновлено в 11:14