Политика

На Украине открыли производства после появления плакатов с ПорошенкоREGNUM 08:14

На Украине после появления на улицах плакатов с изображением президента Петра Порошенко и надписью «конец» были зарегистрированы административные производства, заявил 15 апреля советник министра внутренних дел страны Иван Стойко.
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Полиция Украины разыскивает заказчика билбордов с Порошенко и надписью «конец»

Политика Сегодня08:25

МВД Украины заинтересовалось билбордами с Порошенко и словом «конец»

Газета.Ru08:21

МВД Украины открыло производства после появления новых билбордов с Порошенко

RT на русском07:59

Полиция Украины пока не выявила заказчика плакатов с Порошенко и надписью «конец»

Вести ФМ07:45

МВД Украины открыло производства из-за билбордов с антирекламой Порошенко

ИА Новороссия10:20

На Украине открыли производства после появления плакатов с Порошенко

REGNUM08:14
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
Происшествия

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился

Обновлено в 14:03
Политика

Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФ

По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода».
Обновлено в 02:42
Общество

Шведская журналистка признала русский язык непостижимым

Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Космос

Депутат горсовета заподозрил красноярского Илона Маска в мошенничестве

Красноярского Илона Маска заподозрили в мошенничестве.
Обновлено в 03:10
Здоровье

Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам

"Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.
Обновлено в 09:36
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:49
Здоровье

В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов

В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Происшествия

В подмосковном Серпухове при пожаре погибли два ребенка

Обновлено в 13:13
Политика

Майкл Помпео грозит Николасу Мадуро «дипломатической петлей»

Напомним, накануне госсекретарь США, находясь с визитом в Парагвае, заявил, что Венесуэле нужен лидер, который сможет бороться с коррупцией, который не будет передавать власть кубинцам или требовать российского вторжения. о его словам, иногда люди думают, что Мадуро побеждает, но на самом деле он передал все свои полномочия кубинцам и россиянам.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие

В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»

Выясняется, что теперь с дозаказом возникли серьёзные проблемы.
Обновлено в 01:04
Экономика

Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы

Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Общество

Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие

Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на Кипр

Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике.
Обновлено в 12:49
Политика

Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО

Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено в 08:34
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Происшествия

Британка заработала инсульт, похрустев шеей

Обновлено в 11:02
Политика

Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина

Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Политика

На Украине могут возбудить дело против Зеленского

В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:07
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Энергетика

«Газпром» возобновил покупку туркменского газа

Поставки газа из Туркменистана в Россию в рамках 25-летнего контракта, заключенного "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году, возобновлены.
Обновлено в 14:26
Политика

«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию

Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Общество

Суд отклонил иск администрации Волоколамска о закрытии «Ядрово»

Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации городского поселения Волоколамск о запрете эксплуатации полигона «Ядрово», свидетельствуют данные картотеки суда.
Обновлено в 14:35
Общество

Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»

Обновлено в 08:39
Экономика

UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках урегулирования дела о нарушении санкций

Итальянский банк UniCredit заплатит американским властям $1,3 млрд в рамках достигнутого соглашения об урегулировании дела о нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ), а также санкционного режима в отношении Ирана, Кубы, Мьянмы, Ливии, Судана и Сирии.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Петербуржец погиб при попытке разобрать дома гранату

По предварительным данным, двое мужчин 1968 и 1999 годов рождения привезли с расположенной в Ленинградской области дачи неустановленный боеприпас и попытались его разобрать, в результате чего произошел взрыв, пишет сайт kp.ru.
Обновлено в 09:52
Спорт

В крови велогонщика команды Trek-Segafredo Пантано обнаружен допинг

Колумбийский гонщик велокоманды Trek-Segafredo Харлинсон Пантано сдал положительную допинг-пробу, сообщает официальный сайт Международного союза велосипедистов (UCI).
Обновлено в 15:13
Футбол

Кьеллини пропустит матч с «Аяксом»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини пропустит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса».
Обновлено в 11:14
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
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