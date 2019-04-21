Политика
МВД Украины привело авиацию в боеготовность в день выборовРБК 06:53
Все подразделения МВД Украины следят за безопасностью и порядком во время второго тура президентских выборов и готовы реагировать на внештатные ситуации. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает сайт ведомства.
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Общество
Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео
В Сети появилось видео падения светящегося объекта в Нижегородской области.
Обновлено в 01:52
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Авто
Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин
Обновлено в 11:51
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Энергетика
Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти
На заседании оперативного штаба на заводе "Нафтан" сообщили об обнаружении источника загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает издание "Вестник Нафтана".
Обновлено в 12:05
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:28
Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 09:56
Футбол
ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу
Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
Обновлено в 11:06
Авто
5 машин с пробегом до 350 000 рублей с оцинкованным кузовом
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Эсминец США Ross прибыл в порт Батуми
Обновлено в 11:03
Политика
Суданские власти поблагодарили Россию за поддержку
В своем первом выступлении на государственном телевидении генерал аль-Бурхан заявил также, что совет заинтересован в скорейшей передаче власти гражданскому правительству, и обещал в течение недели рассмотреть все предложения оппозиции.
Обновлено в 12:19
Футбол
Игрок КХЛ дебютировал в футболе
Матч закончился победой «Камаза» со счетом 2:0. В регулярном чемпионате КХЛ Лукоянов набрал 24 очка, забросив 13 шайб и отдав 11 результативных передач.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Видео с выступлением Медведевой в латексном костюме появилось в сети
Выступление двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой на Ice Fantasia 2019 в Южной Корее обнародовал певец.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов
Взрывы прозвучали в столице страны Коломбо и его пригородах, городе Негомбо неподалеку и в городе Баттикалоа на восточном побережье острова, три — в католических церквях, где в этом время шла пасхальная служба.
Обновлено в 12:31
Футбол
«Боруссия» разгромила «Фрайбург» благодаря голу и двум передачам Ройса
В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» дома потерпел разгромное поражение от дортмундской «Боруссии» со счетом 0:4. В составе победителей по мячу забили Жейдон Санчо с передачи Марко Ройса на 12-й минуте, Марко Ройс с передач Рафаэля Геррейро на 54-й минуте, Марио Гетце с передачи Марко Ройса на 79-й минуте и Пако Алькасер с пенальти на 87-й минуте.
Обновлено в 12:09
Политика
«Блок Петра Порошенко» примет участие в выборах в Раду
«Обязательно партия «Блок Петра Порошенко — Солидарность» пойдет на парламентские выборы», — заявил Герасимов.
Обновлено в 10:09
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Обновлено в 01:24
Происшествия
Около администрации Екатеринбурга и станции метро «Площадь 1905 года» поставили «надгробие» Путину
Второй "монумент" поставили у входа на станцию метро "Площадь 1905 года".
Обновлено в 09:15
Политика
Студия «Квартал 95» запланировала съемки без Зеленского
Студия «Квартал 95», основанная кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, уже запланировала съемки и концерт без него.
Обновлено в 11:51
Общество
«Самая тяжелая невеста России» похудела
Обновлено в 09:29
Футбол
Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»
Обновлено в 12:07
Политика
Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунг
Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытания
Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной верфи.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Туле военнослужащий подорвался на гранате
По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25