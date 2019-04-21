МВД Украины привело авиацию в боеготовность в день выборовРБК 06:53

Все подразделения МВД Украины следят за безопасностью и порядком во время второго тура президентских выборов и готовы реагировать на внештатные ситуации. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает сайт ведомства.

МВД Украины привело авиацию в боеготовность в день выборов

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