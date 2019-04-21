Политика
МВД Украины привело авиацию в боеготовность в день выборовРБК 06:53
Все подразделения МВД Украины следят за безопасностью и порядком во время второго тура президентских выборов и готовы реагировать на внештатные ситуации. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает сайт ведомства.
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Политика
На Украине начался второй тур президентских выборов
На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
Политика
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Происшествия
Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области
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Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
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Авто
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Политика
Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
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Украинец внезапно умер на избирательном участке
Прибывшие на место медики не смогли реанимировать мужчину. Сейчас причину смерти украинца устанавливают эксперты.
Обновлено в 06:14
Спорт
Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
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Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
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Модель RX Vega 64 все еще превосходит RTX 2080 Ti и RTX 2080, тогда как RX 580 уже отстает от RTX 2070 и находится ближе к RTX 2060.
Обновлено в 02:21
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Диетолог рассказала о трех правилах легкого похудения
Известный российский диетолог Лора Филиппова рассказала о трех основных правилах, позволяющих добиться легкого похудения.
Обновлено в 06:16
Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России
Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России. Это не первый выпад в адрес Москвы.
Обновлено в 07:56
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Валентина Титова о разводе с Владимиром Басовым: «Не смогла жить с алкоголиком»
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Футбол
«Зенит» забил победный гол «Краснодару» на 95-й минуте
Матч 24-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом» завершился победой петербургского клуба со счетом 3:2. Встреча прошла на стадионе «Краснодар».
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Суд взыскал с кемеровчан полученные ими от хакеров миллионы
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Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
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Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
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В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер диктор и телеведущий Михаил Быков, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 07:43
Политика
Захарова усмотрела нацизм в твите главы Минздрава Украины о выборах
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова усомнилась в образованности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун из-за того, что та в Twitter сопроводила пост о голосовании на выборах президента страны хэштегом «Украина превыше всего».
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Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
Гаджеты
Эксперты назвали секреты для максимально эффективного использования Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e
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НТВ показал тайные владения Зеленского
Телеканал НТВ показал тайные владения кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
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