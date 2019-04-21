Политика
МВД Украины привело авиацию в боеготовность в день выборовРБК 06:53
Все подразделения МВД Украины следят за безопасностью и порядком во время второго тура президентских выборов и готовы реагировать на внештатные ситуации. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает сайт ведомства.
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Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
Обновлено в 07:19
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«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
«Российский партнер признал данный факт, что подтверждено двусторонним актом, документ подписан», — говорится в сообщении издания.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Политика
Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента Украины
Явка на выборах президента Украины по состоянию на 16.00 мск составила 49,3% - гражданская сеть "Опора"
Обновлено в 11:11
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Ингушетии задержали участника протестов в рамках дела о столкновениях на митинге 26 марта
Обновлено в 09:37
Футбол
Игрок КХЛ дебютировал в футболе
Обновлено в 10:11
Гаджеты
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В феврале стала известна предварительная цена на складную модель Huawei Mate X, и она неприятно удивила многих потенциальных покупателей.
Обновлено в 10:40
Политика
Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено в 09:46
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек
В результате серии взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке погибли 156 человек, сообщает AFP со ссылкой на полицию.
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Футбол
ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу
Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
Обновлено в 11:06
Футбол
«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:59
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34
Футбол
Защитник ЦСКА Дивеев получил закрытую черепно-мозговую травму
Обновлено в 08:11
Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 09:56
Футбол
«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Обновлено в 10:50
Музыка
Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле
Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено 19 апреля в 02:10
Происшествия
Мужчина залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, залезшего на крышу посольства Венесуэлы в Москве.
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Политика
Кучма пожалел нового президента Украины
Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 10:18
Общество
Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 08:26
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Киркоров подарил Пугачевой подвеску за 80 млн рублей
Подвеска «Арлекин», по подсчетам ювелиров, обошлась музыканту в 80 миллионов рублей.
Обновлено в 08:02
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено вчера в 15:00