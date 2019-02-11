Порошенко уличили в подкупе избирателей за счет госбюджетаРоссийская газета 07:00

с чего всё началось

Только агитаторов - 200 тысяч человек. Им за работу полагается вознаграждение по схеме: 500 гривен - сейчас, 500 - потом и 1 тысяча - премия, если кандидат выиграет.

Министерство внутренних дел Украины подозревает команду президента Петра Порошенко в подкупе избирателей. В этой связи ожидается заведение уголовных дел и проведение обысков у подозреваемых фигурантов, заявил глава ведомства Арсен Аваков. По его словам, подкуп избирателей ведется за счет госбюджета.

Порошенко уличили в подкупе избирателей за счет госбюджета

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