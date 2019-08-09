Политика
МВД Украины подготовило почти 800 полицейских для возвращения ДонбассаТАСС 09:38
Около 800 полицейских на Украине прошли специальную подготовку, чтобы принять участие в "возобновлении государственного суверенитета" на территории неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.
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«Подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.RT на русском09:56
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