с чего всё началось

Около 800 полицейских на Украине прошли специальную подготовку, чтобы принять участие в "возобновлении государственного суверенитета" на территории неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

МВД Украины подготовило почти 800 полицейских для возвращения Донбасса

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