с чего всё началось

Около 800 полицейских на Украине прошли специальную подготовку, чтобы принять участие в "возобновлении государственного суверенитета" на территории неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

МВД Украины подготовило почти 800 полицейских для возвращения Донбасса

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Происшествия 19-летняя футболистка погибла в ДТП Испанская футболистка Альба Эстебан скончалась в возрасте 19 лет в результате ДТП, передает РИА "Новости".

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Армия и оружие Спецназ США провел учения для украинских коллег Украинские военнослужащие приняли участие в учениях, которые проводили представители американского полицейского спецназа, передает РИА "Новости".

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Общество Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.