Политика
МВД Украины подготовило почти 800 полицейских для возвращения ДонбассаТАСС 09:38
Около 800 полицейских на Украине прошли специальную подготовку, чтобы принять участие в "возобновлении государственного суверенитета" на территории неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.
Читать в источнике
Оценить87
с чего всё началось
«Подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.RT на русском09:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:13, Вашингтон
Политика
Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме
Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".
Обновлено в 15:43
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
Национальный стандарт на школьную форму утвердят в России
Обновлено вчера в 23:39
Политика
В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.
Обновлено в 04:49
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Гаджеты
Samsung все еще работает над Galaxy Home
Представитель Samsung поделился, что компания «продолжает совершенствовать и улучшать Galaxy Home до запуска, и с нетерпением ожидает возможности поделиться с поклонниками в ближайшее время».
Обновлено в 15:51
Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарства
Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Поклонники Андрея Чуева молятся за его госпитализированную бабушку
Как рассказал Андрей, несколько часов назад с бабушкой случилась беда: она неудачно упала и сломала ногу.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Арестован американец, собиравшийся атаковать гей-клуб или синагогу
Мужчина обвинеятся в заговоре с целью подрыва бомбы в синагоге или баре для ЛГБТ-клиентов.
Обновлено в 21:00
Здоровье
Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди
Меньше всего в России болеет население Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии, следует из статистического сборника Минздрава за 2018 год.
Обновлено в 20:13
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Два человека погибли при столкновении лодок у берегов Греции
Надувная и деревянная лодки столкнулись в пятницу у берегов Греции, в 350 метрах от полуострова Пелопоннес.
Обновлено в 19:45
Политика
В посольстве США назвали «очень смелым шагом» звонок Зеленского Путину
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что решение украинского руководства позвонить российскому лидеру Владимиру Путину является смелым шагом.
Обновлено в 14:54
Политика
СПЧ проверит условия содержания арестованных за участие в несогласованных акциях в Москве
Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проведут проверку условий содержания в спецприемниках арестованных участников несогласованных акций в Москве 27 июля и 3 августа, сообщается на сайте совета по итогам встречи его главы Михаила Федотова с правозащитниками.
Обновлено в 19:26
Происшествия
19-летняя футболистка погибла в ДТП
Испанская футболистка Альба Эстебан скончалась в возрасте 19 лет в результате ДТП, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:58
Авто
Tesla может повысить цены на свои электромобили в Китае
Американский производитель электромобилей Tesla рассматривает возможность повышения цен в Китае с сентября на фоне неопределенности, связанной с курсом юаня, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 07:21
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление по итогам встречи с Вселенским (Константинопольским) патриархом Варфоломеем I, который в начале 2019 года предоставил украинской православной церкви томос об автокефалии.
Обновлено вчера в 13:54
Армия и оружие
Спецназ США провел учения для украинских коллег
Украинские военнослужащие приняли участие в учениях, которые проводили представители американского полицейского спецназа, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:49
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Общество
Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Политика
В Италии хотят вынести вотум недоверия правительству
Как сообщает информационное агентство РИА Новости, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, которому собираются объявить вотум недоверия, заявил о том, что политический кризис, возникший в правительстве возник в результате действий главы политической силы «Лига» Маттео Сальвини.
Обновлено в 07:28