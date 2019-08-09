Политика

МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения ДонбассаРоссийская газета 12:31

"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
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«Подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — говорится
 в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.
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