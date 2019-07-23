Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядковRT на русском 17:41
МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства. Данное решение последовало в связи с акцией протеста у окружной избирательной комиссии.
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с чего всё началось
«Для стабилизации ситуации в ОИК №50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции», — говорится в сообщении полиции, опубликованном в Twitter.ФАН17:02
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Футбол
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Обновлено вчера в 13:21
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Вакарчук предложил регламентировать отношения Украины с Россией
Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил принять закон, который бы регламентировал отношения Украины с РФ во всех сферах.
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СМИ опубликовали список сериалов на лето Елизаветы II
Помимо "Чисто английского убийства", королева выбрала комедийные сериалы "Соблюдая приличия" и "Бабье лето", детективы "Убийства в Мидсомере" и "Новые трюки", а также научно-фантастическое шоу "Доктор Кто", - рассказал английский актер Пол Николлс.
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Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ
Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.
Обновлено в 06:50
Политика
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
Обновлено в 16:16
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Анфиса Чехова поразила поклонников откровенной фотосессией с лошадью
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Политика
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
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ФАН выражает возмущение поведением Гудкова, напавшего на журналистов
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Обновлено в 18:03
Музыка
Клип «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube
Видеохостинг YouTube объявил, что официальное видео на песню группы Queen «Bohemian Rhapsody» набрало более 1 млрд просмотров.
Обновлено в 10:04
Игры
Из Steam удалили Cyberpunk 2069
В июне в Steam появилась страница игры Cyberpunk 2069.
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Гаджеты
WhatsApp появился на кнопочных телефонах с KaiOS
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Общество
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Обновлено в 16:30
Экономика
Сбербанк перечислил факторы риска при оформлении ипотеки
«При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.
Обновлено в 00:58
Спорт
Таймазов — о лишении золота ОИ: МОК политизирует олимпийское движение
Узбекистанский борец вольного стиля в весовой категории до 120 кг Артур Таймазов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить его золотой медали ОИ-2012 в Лондоне за нарушение антидопинговых правил.
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Шоу-бизнес
Бузова удивила поклонников видео новой песни в стиле 90-х
Поклонники удивлены и заинтригованы - песня явно получилась в стиле начала "90-х" годов.
Обновлено в 04:07