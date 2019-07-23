с чего всё началось

МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства. Данное решение последовало в связи с акцией протеста у окружной избирательной комиссии.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.

Армия и оружие Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.

Футбол «Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена» Краснодарский клуб выразил готовность приобрести права на футболиста за сумму, превышающую 10 миллионов евро, утверждает But Football Club.

Наука Учёные связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза Группа ученых опубликовала в научном журнале статью, в которой говорится об эпидемии кандидоза.

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.

Политика Бывший соратник Ельцина опроверг планы продажи Карелии Финляндии Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис опроверг сообщения о том, что российские власти на фоне развала СССР якобы рассматривали вопрос о продаже Карелии.

Политика Вакарчук предложил регламентировать отношения Украины с Россией Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил принять закон, который бы регламентировал отношения Украины с РФ во всех сферах.

Здоровье Гадюки покусали 10 волгоградцев В 25-ю городскую клиническую больницу с начала мая поступило 10 жителей Волгоградской области с укусами змей.

Общество СМИ опубликовали список сериалов на лето Елизаветы II Помимо "Чисто английского убийства", королева выбрала комедийные сериалы "Соблюдая приличия" и "Бабье лето", детективы "Убийства в Мидсомере" и "Новые трюки", а также научно-фантастическое шоу "Доктор Кто", - рассказал английский актер Пол Николлс.

Культура Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.

Политика МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова поразила поклонников откровенной фотосессией с лошадью Снимок поражает не только красивой девушкой в кадре, но и прекрасным пейзажем.

Политика Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.

Политика ФАН выражает возмущение поведением Гудкова, напавшего на журналистов Летали ли Гудковы сразу после провала оппозиции на выборах в Мосгордуму чтобы получить указания от спонсора, или обустраивали свой семейный бизнес, на этот раз осталось неизвестным, так как отвечать на вопросы журналистов оба Гудковых отказались.

Политика Трамп заявил об «обдирании» США Евросоюзом Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США в торговле.

Музыка Клип «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube Видеохостинг YouTube объявил, что официальное видео на песню группы Queen «Bohemian Rhapsody» набрало более 1 млрд просмотров.

Игры Из Steam удалили Cyberpunk 2069 В июне в Steam появилась страница игры Cyberpunk 2069.

Гаджеты WhatsApp появился на кнопочных телефонах с KaiOS Стоит отметить, что ранее WhatsApp на KaiOS был доступен только в Индии, но теперь мессенджер стал доступен по всему миру.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала нежное видео поцелуя с Богомоловым Телеведущая Ксения Собчак решила в день рождения своего возлюбленного режиссера Константина Богомолова поздравить его публично в Instagram.

Футбол «Астана» не смогла обыграть клуб из Андорры В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы Астана на выезде сыграла вничью с Санта-Коломой из Андорры 0:0.

Общество Большинство москвичей удовлетворены деятельностью мэра Собянина Почти две трети (64,8%) жителей столицы положительно оценивают работу Сергея Собянина на посту мэра Москвы, более четверти жителей столицы (26,3%) дают деятельности московского мэра противоположную оценку, свидетельствуют данные опроса Фонда "Петербургская политика", поступившие во вторник в "Интерфакс".

Экономика Сбербанк перечислил факторы риска при оформлении ипотеки «При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.