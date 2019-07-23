Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядковИзвестия 18:32

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Читать в источнике
Обсудить5

Подробнее о событии

Украинские власти бросили силовиков на разгон возмущенных подтасовками избирателей

Вести.Ru17:42

На ОИК в Донецкой области отправлен вертолет со спецназом

РЕН ТВ15:10

МВД Украины перебросило спецназ в Донбасс из-за беспорядков после выборов

РБК15:49

Власти Украины отправили спецназ в Донецкую область из-за митинга

News.ru15:39

В украинский Покровск перебросили спецназ из-за беспорядков у избиркома

Московский Комсомолец15:33

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за акции протеста

RT на русском17:41

МВД Украины отправило спецназ в Донецкую область из-за митинга у избиркома

РИА Новости15:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 19:43, Вашингтон
Политика

Марк Эспер официально стал новым министром обороны США

Обновлено в 18:37
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до 12

Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие

СМИ сообщили об авиаударе Израиля в провинции Дераа

Государственное телевидение Сирии сообщило в среду об атаке Израиля с воздуха по сирийской территории на юге страны.
Обновлено в 18:39
Экономика

Путин рассчитывает на успехи в развитии Кабардино-Балкарии

Президент России Владимир Путин в целом доволен развитием Кабардино-Балкарии и пожелал успехов в работе временно исполняющему обязанности главы республики Казбеку Кокову, который намерен добиться высоких темпов развития региона.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Перехват самолетов России южнокорейскими истребителями попал на видео

Момент перехвата самолетов России и Китая южнокорейскими истребителями попал на видео.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Президент Болгарии наложил вето на покупку истребителей F-16 у США

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70.
Обновлено в 13:40
Космос

Робот Федор попросил Рогозина переименовать его

Обновлено в 12:53
Космос

Конспирологи снова говорят о приближении Нибиру

Обновлено в 09:10
Театры

Приморская балетная труппа Мариинки начала гастроли в Петербурге

Обновлено в 15:21
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками

Замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер проинформировал о том, что Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков.
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес

Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову

Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.
Обновлено в 11:00
Общество

В Москву придет сильное похолодание

Обновлено в 10:31
Единоборства

Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице

Обновлено в 12:01
Политика

У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.
Обновлено в 17:03
Политика

ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»

В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Происшествия

Россиянин посадил ребенка на цепь в сарае

В Следственном комитете рассказали, что подозреваемый отвел своего 10-летнего сына в сарай во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь.
Обновлено вчера в 11:41
Здоровье

Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню

Обновлено в 13:20
Культура

В Минкультуры поддержали исключение возрастной категории «0+»

Министерство культуры поддерживает инициативу исключения возрастной категории «0+», которая распространяется на кино- и анимационные фильмы.
Обновлено в 13:26
Происшествия

В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина

Обновлено в 17:35
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Политика

Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ

В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено в 19:32
Общество

В Москве начался митинг против строительства Юго-Восточной хорды

По сведениям "Новой газеты", в согласованной акции у платформы "Москворечье" принимает участие около шестисот человек.
Обновлено вчера в 13:01
Общество

Минпромторг: Пиво останется в списке алкогольной продукции

Речь идет о том, что регулирование для таких напитков, как пиво и вино, должно отличаться от того регулирования, которое действует в отношении крепкого спиртного, пояснил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Обновлено в 15:41
Футбол

Бэйл не уйдет из «Реала» в аренду

Обновлено в 14:50
Теннис

Флинк уступила Севастовой на турнире в Юрмале

Обновлено в 14:51
Происшествия

Уехавшие после драки из Чемодановки цыгане начали возвращаться домой

Обновлено в 10:35
Происшествия

На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье

Обновлено в 10:25
Гаджеты

WhatsApp стал доступен для кнопочных телефонов

Операционная система KaiOS, предназначенная для кнопочных телефонов, получила приложение WhatsApp, сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.
Обновлено в 05:06
Кино

Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда» с Махершалой Али

Обновлено в 16:57
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное