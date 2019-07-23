Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядковИзвестия 18:32
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 19:43, Вашингтон
Политика
Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
Обновлено в 18:37
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
СМИ сообщили об авиаударе Израиля в провинции Дераа
Государственное телевидение Сирии сообщило в среду об атаке Израиля с воздуха по сирийской территории на юге страны.
Обновлено в 18:39
Экономика
Путин рассчитывает на успехи в развитии Кабардино-Балкарии
Президент России Владимир Путин в целом доволен развитием Кабардино-Балкарии и пожелал успехов в работе временно исполняющему обязанности главы республики Казбеку Кокову, который намерен добиться высоких темпов развития региона.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Перехват самолетов России южнокорейскими истребителями попал на видео
Момент перехвата самолетов России и Китая южнокорейскими истребителями попал на видео.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Президент Болгарии наложил вето на покупку истребителей F-16 у США
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70.
Обновлено в 13:40
Космос
Робот Федор попросил Рогозина переименовать его
Обновлено в 12:53
Космос
Конспирологи снова говорят о приближении Нибиру
Обновлено в 09:10
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками
Замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер проинформировал о том, что Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков.
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову
Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.
Обновлено в 11:00
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено в 12:01
Политика
У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.
Обновлено в 17:03
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Происшествия
Россиянин посадил ребенка на цепь в сарае
В Следственном комитете рассказали, что подозреваемый отвел своего 10-летнего сына в сарай во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь.
Обновлено вчера в 11:41
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Обновлено в 13:20
Культура
В Минкультуры поддержали исключение возрастной категории «0+»
Министерство культуры поддерживает инициативу исключения возрастной категории «0+», которая распространяется на кино- и анимационные фильмы.
Обновлено в 13:26
Происшествия
В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина
Обновлено в 17:35
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Политика
Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ
В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено в 19:32
Общество
В Москве начался митинг против строительства Юго-Восточной хорды
По сведениям "Новой газеты", в согласованной акции у платформы "Москворечье" принимает участие около шестисот человек.
Обновлено вчера в 13:01
Общество
Минпромторг: Пиво останется в списке алкогольной продукции
Речь идет о том, что регулирование для таких напитков, как пиво и вино, должно отличаться от того регулирования, которое действует в отношении крепкого спиртного, пояснил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Обновлено в 15:41
Футбол
Бэйл не уйдет из «Реала» в аренду
Обновлено в 14:50
Теннис
Флинк уступила Севастовой на турнире в Юрмале
Обновлено в 14:51
Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
Обновлено в 10:25
Гаджеты
WhatsApp стал доступен для кнопочных телефонов
Операционная система KaiOS, предназначенная для кнопочных телефонов, получила приложение WhatsApp, сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.
Обновлено в 05:06