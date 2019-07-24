Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядковИзвестия вчера в 18:32
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
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После выборов дубинками машут. В Донецкую область направили спецназ
Национальная служба новостей01:39
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Северная Корея задержала российское судно
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Экономисты вновь не верят в перспективы российской экономики – во вторник Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП на 0,2 п. п. до 1,2% в 2019 г. Это четвертое снижение прогноза с начала года, когда фонд ждал роста на 1,8%.
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Происшествия
Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае
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Политика
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Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.
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«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина
Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
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Армия и оружие
В КНР констатировали высокий уровень военных отношений Москвы и Пекина
В настоящее время отношения в военной сфере между Пекином и Москвой находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.
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Происшествия
Мужчина спустя 12 лет сознался в убийстве девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге мужчина признан виновным в убийстве, совершённом 12 лет назад, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
Обновлено в 01:30
Политика
Борис Джонсон вступит в должность британского премьера
Бывший глава МИД и мэр Лондона Борис Джонсон занял пост лидера Консервативной партии и должен быть объявлен главой кабинета министров, сообщает корреспондент «МИР 24» Глеб Стерхов.
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Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Космос
Оригинал записи высадки Аполлона-11 на Луну продали за $1,8 миллиона
20 июля 1969 года Базз Олдрин и Нил Армстронг первыми в истории человечества ступили на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 01:10
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Обновлено вчера в 12:02
Экономика
Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»
ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный приток населения в Россию за январь-апрель 2019 года обновил десятилетний максимум.
Обновлено вчера в 06:00
Энергетика
Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»
Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Транспорт
Названы основные причины опозданий туристов в аэропорты
Выяснилось, что самыми частыми причинами стали пробки, ремонт дорог или ДТП. С такой проблемой сталкивались 43% респондентов.
Обновлено в 00:41
Политика
В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с жесткой критикой министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса, сообщает издание Jauns.lv.
Обновлено вчера в 20:12
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Уехавшие из Чемодановки цыгане начали возвращаться в свои дома
Обновлено вчера в 10:59
Наука
На дне Балтики найден мир, погибший 10 тысяч лет назад
Совместная миссия польских и литовских ученых изучила 10-тысячелетние остатки леса, затонувшего в районе поселка Юодкранте близ Клайпеды на территории Литвы.
Обновлено 22 июля в 11:36
Политика
Спецпрокурор по «российскому делу» вызван на допрос в конгресс
Спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер уже заявлял, что больше не будет ничего говорить о "вмешательстве" Кремля после завершения расследования, однако дал согласие выступить в конгрессе.
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Теннис
Флинк уступила Севастовой на турнире в Юрмале
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Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Политика
Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:53
Экономика
Ущерб от нелегальных продаж алкоголя в России составляет 3 трлн рублей
Каждый год экономика России теряет около 3 трлн рублей из-за незаконного оборота алкогольной продукции.
Обновлено вчера в 23:36