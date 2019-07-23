Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядковИзвестия вчера в 18:32

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
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