Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядковИзвестия 18:32
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 22:51, Вашингтон
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Музыка
Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube
Обновлено в 15:05
Общество
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено в 21:09
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Гавану с официальным визитом
С официальным визитом на Кубу прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 22:36
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Обновлено в 12:02
Музыка
Shazam назвал самые популярные песни в России
Стало известно, какие песни чаще всего искали россияне за первые полгода 2019 года.
Обновлено в 16:27
Футбол
«Реал» в товарищеском матче одолел в серии пенальти «Арсенал»
В американском Мэриленде в матче Международного кубка чемпионов "Реал" победил "Арсенал", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 22:31
Происшествия
В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина
Обновлено в 17:35
Кино
В новом фильме Ридли Скотта сыграют Мэтт Дэймон и Бен Аффлек
В новой ленте Ридли Скотта «Последняя дуэль» главные роли исполнят американские актеры Мэтт Дэймон («Отступники») и Бен Аффлек («Расплата»).
Обновлено в 06:10
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Политика
Путин поручил вернуть отдельным категориям россиян надбавки к пенсии
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину вернуть право на надбавку к пенсии для отдельных категорий работников на селе, стаж которых превышает 30 лет.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено в 18:12
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Происшествия
На Кубани бизнесмен держал на цепи в сарае своего 10-летнего сына
Обновлено вчера в 11:28
Гаджеты
Источник рассказал о трех новых iPhone 2019 года
Обновлено в 17:16
Экономика
Максим Орешкин обеспокоен закредитованностью населения
Руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал радиостанции "Эхо Москвы" о том, что большие показатели кредитов среди российского населения могут привести к экономическому "взрыву" уже через три года.
Обновлено вчера в 01:52
Политика
В США решили ускорить процедуру высылки мигрантов
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США решило ускорить процедуру выдворения из страны нелегальных мигрантов.
Обновлено в 20:23
Экономика
Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить запрет на ввоз яблок из Белоруссии, после того как специалисты ведомства посетили эту страну с рабочим визитом.
Обновлено в 09:23
Политика
Новым главой Пентагона стал Марк Эспер
Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Эсперу стать исполняющим обязанности главы Пентагона после того, как в конце июня 2019 года предыдущий и.о. Патрик Шанахан взял самоотвод.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Швеция уже не может создать боевой самолет будущего в одиночку
Происходящее постепенно удорожание высокотехнологичной боевой техники все более сужает круг стран, способных предложить мировому рынку достойные изделия.
Обновлено в 21:28
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Общество
Студенты получат возможность преподавать в школах
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий студентам старших курсов право преподавать в школах еще до получения диплома.
Обновлено в 10:30
Политика
Трамп заявил, что Евросоюз в торговых вопросах хуже Китая
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во вторник, 23 июля, что западные страны в торговых вопросах поступают с США хуже, чем КНР.
Обновлено в 20:53
Наука
Ученые: скифы и сарматы произошли от алтайских народов
Обновлено в 22:32
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области необходимо рекультивировать территорию завода «Усольехимпром», пока не получился «экологический Чернобыль».
Обновлено в 22:16
Армия и оружие
В Южной Корее построят собственный авианосец
Как сообщается в оборонном ведомстве Южной Кореи, в рамках проекта LPX-2, ожидается разработка самого крупного корабля в истории страны.
Обновлено в 03:30