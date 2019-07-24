Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядковИзвестия вчера в 18:32
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
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Армия и оружие
Президент Болгарии запретил покупку американских истребителей
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на приобретение американских истребителей F-16, которые обойдутся стране в 1,26 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»
Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
Происшествия
Два человека пострадали при стрельбе в центре Хельсинки
Два человека пострадали при инциденте со стрельбой в центре финской столицы днем во вторник. Об этом сообщила в Twitter столичная полиция.
Обновлено вчера в 10:40
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии согласилась сделать ДНК-тест
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Пятеро жителей Выборга похитили 8 тонн дизельного топлива
Как сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО, похитителей задержали с поличным, изъяв у них более 8 тонн дизельного топлива на сумму свыше 300 тыс. рублей.
Обновлено в 02:44
Происшествия
На Камчатке госпитализировали упавших на вездеходе в ущелье геологов
На Камчатке госпитализировали геологов, пострадавших при падении в ущелье в Быстринском районе вездехода, на котором они ехали.
Обновлено в 02:02
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:31
Музыка
Shazam назвали самые популярные песни у россиян
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Обновлено вчера в 12:02
Футбол
«Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена»
В случае согласия подписать контракт Кабелла сможет зарабатывать три миллиона евро в год по условиям трёхлетнего соглашения.
Обновлено вчера в 13:49
Шоу-бизнес
Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния Инны Чуриковой
Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.
Обновлено в 04:39
Футбол
Полузащитник «Наполи» сдан в аренду «Кальяри»
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено вчера в 06:28
Хоккей
Данис Зарипов: «Многие люди радовались, что у меня нашли допинг»
Единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира, нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов отметил, что многие люди радовались, когда у него обнаружили допинг.
Обновлено в 03:56
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Музыка
Гитарист «Кино» ответил группе Metallica
Гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил на концерте проекта «Симфоническое кино» композицию Enter Sandman американской группы Metallica.
Обновлено в 04:30
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика
Банки нарастили долю кредитных карт для 18-летних
Если в первые пять месяцев 2018 г. кредитные карты были выданы 18-летним на сумму в пять тысяч рублей, то в аналогичный период текущего года сумма увеличилась до 12,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
В Брянске на улице убили молодого мужчину
По их данным, молодой мужчина был убит ударом в шею. Асфальт под телом залит кровью. Рядом обнаружен перцовый баллончик.
Обновлено в 01:33
Музыка
Клип Queen побил рекорды просмотров на YouTube
Клип группы Queen к композиции Bohemian Rhapsody набрал миллиард просмотров на видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Обновлено вчера в 15:58
Наука
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
По просьбе N+1 физик и писатель-фантаст Борис Штерн рассказал о том, как, не нарушая законов физики, можно было бы развить скорость, достаточную для путешествия к звездам.
Обновлено 22 июля в 10:30
Армия и оружие
Индия проведет первые военные учения в космосе
Вооружённые силы Индии до 28 июля планируют провести первые в истории страны военно-космические учения под названием IndSpaceEx.
Обновлено в 03:51