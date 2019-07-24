Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядковИзвестия вчера в 18:32

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
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МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

Газета.Ru04:46

Донецкой области предрекли новые массовые протесты

Национальная служба новостей03:37

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за акции протеста

RT на русскомвчера в 17:41

Киев перебросил спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

REGNUM00:31

МВД Украины перебросило спецназ в Донбасс из-за беспорядков после выборов

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На ОИК в Донецкой области отправлен вертолет со спецназом

РЕН ТВвчера в 15:10

МВД Украины отправило спецназ в Донецкую область из-за митинга у избиркома

РИА Новостивчера в 15:08
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Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
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Два человека пострадали при стрельбе в центре Хельсинки

Два человека пострадали при инциденте со стрельбой в центре финской столицы днем во вторник. Об этом сообщила в Twitter столичная полиция.
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Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
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На Камчатке госпитализировали упавших на вездеходе в ущелье геологов

На Камчатке госпитализировали геологов, пострадавших при падении в ущелье в Быстринском районе вездехода, на котором они ехали.
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В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
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Происшествия

Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Shazam назвали самые популярные песни у россиян

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Раскрыт способ массовой казни в Чечне

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Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба

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«Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена»

В случае согласия подписать контракт Кабелла сможет зарабатывать три миллиона евро в год по условиям трёхлетнего соглашения.
Обновлено вчера в 13:49
Шоу-бизнес

Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния Инны Чуриковой

Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.
Обновлено в 04:39
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Происшествия

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина

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Экс-президент Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы в Канте

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Единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира, нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов отметил, что многие люди радовались, когда у него обнаружили допинг.
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Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
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Музыка

Гитарист «Кино» ответил группе Metallica

Гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил на концерте проекта «Симфоническое кино» композицию Enter Sandman американской группы Metallica.
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Политика

Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
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Экономика

Банки нарастили долю кредитных карт для 18-летних

Если в первые пять месяцев 2018 г. кредитные карты были выданы 18-летним на сумму в пять тысяч рублей, то в аналогичный период текущего года сумма увеличилась до 12,5 тыс. рублей.
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В Брянске на улице убили молодого мужчину

По их данным, молодой мужчина был убит ударом в шею. Асфальт под телом залит кровью. Рядом обнаружен перцовый баллончик.
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Клип Queen побил рекорды просмотров на YouTube

Клип группы Queen к композиции Bohemian Rhapsody набрал миллиард просмотров на видеохостинге YouTube.
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По просьбе N+1 физик и писатель-фантаст Борис Штерн рассказал о том, как, не нарушая законов физики, можно было бы развить скорость, достаточную для путешествия к звездам.
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Индия проведет первые военные учения в космосе

Вооружённые силы Индии до 28 июля планируют провести первые в истории страны военно-космические учения под названием IndSpaceEx.
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