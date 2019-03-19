Общество
МВД России сократило перечень опасных пород собакRT на русском 15:37
Министерство внутренних дел России приняло решение о сокращении до 13 пунктов перечня пород собак, выгул которых запретят без намордников и поводков. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя МВД Алексея Беззубова.
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с чего всё началось
Министерство внутренних дел сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, до 13 пунктов, рассказал в четверг представитель ведомства Алексей Беззубов.Интерфакс12:04
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