МВД России сократило перечень опасных пород собакRT на русском 15:37

Министерство внутренних дел сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, до 13 пунктов, рассказал в четверг представитель ведомства Алексей Беззубов.

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Министерство внутренних дел России приняло решение о сокращении до 13 пунктов перечня пород собак, выгул которых запретят без намордников и поводков. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя МВД Алексея Беззубова.

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