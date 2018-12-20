Общество
Министерство внутренних дел России приняло решение о блокировке статьи о героиновой наркоманке на ресурсе «Батенька, да вы трансформер». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
RT на русском06:19
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с чего всё началось
Роскомнадзор направил в МВД требование проверить статью издания «Батенька, да вы трансформер» о женщине с героиновой зависимостью, сообщают «Открытые медиа».Общественное телевидение России02:00
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Общество
ГИБДД поддержала идею проверки знаний ПДД при замене прав
Глава ГИБДД Михаил Черников назвал «хорошей инициативой» идею проверку знаний ПДД при замене водительского удостоверения (раз в десять лет).
Обновлено в 04:01
Транспорт
Собянин открыл станцию метро «Беломорская»
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл новую станцию "Беломорская" Замоскворецкой линии метро.
Обновлено в 03:32
Общество
Штраф за неоплату парковки предложили увеличить в Москве в два раза
В Московскую городскую думу был внесен проект поправок к столичному Кодексу об административных правонарушениях, в соответствии с которым предлагается повысить штраф за неоплату парковки с 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.
Обновлено в 02:37
Общество
Более 200 елочных базаров открылись в Москве
Обновлено в 02:49
Общество
С сайта мэрии Москвы произошла массовая утечка личных данных
С сайта мэрии Москвы произошла массовая утечка личных данных.
Обновлено в 06:49
Общество
Москвичи увидят «холодное полнолуние» в самую длинную ночь года
В самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря, жители Москвы смогут наблюдать «холодное полнолуние».
Обновлено в 04:46
Общество
Клишас не поддержал ряд положений закона об обращении с животными
Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не поддержал ряд положений закона об ответственном обращении с животными и не исключил, что проголосует против документа на заседании СФ в пятницу.
Обновлено в 07:23
Транспорт
Число жертв ДТП в Москве в 2018 году снизилось на 9%
Число погибших в результате ДТП в Москве за 11 месяцев 2018 года уменьшилось на 9%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой руководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадима Юрьева.
Обновлено в 07:04
Общество
В Москве одобрены проекты планировки нескольких кварталов реновации
В Москве одобрены проекты планировки нескольких кварталов реновации, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 06:32
Общество
Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке
Летом 2016 годы в Уголовный кодекс по инициативе Верховного суда уже были внесены большие поправки, смягчившие систему наказаний.
Обновлено в 07:33
Транспорт
На российских дорогах появится шумовая разметка
В 2019 году на разделительных полосах федеральных трасс появится шумовая разметка, рассказали «Известиям» в Росавтодоре.
Обновлено вчера в 17:48
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры
Роспотребнадзор в преддверии Нового года опубликовал перечень рекомендаций, которые следует учитывать при покупке красной икры.
Обновлено вчера в 22:56
Здоровье
Младенческая смертность в России достигла исторического минимума
Министерство здравоохранения РФ отметило снижение младенческой смертности по итогам 10 месяцев 2018 года до исторического минимума, при этом наблюдается разная динамика по регионам.
Обновлено вчера в 16:09
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии года в России
Список самых высокооплачиваемых работников 2018 года возглавили люди, работающие в сферах IT, транспорта, логистики и производства.
Обновлено в 05:29
Общество
Россияне снизили расходы на новогодние подарки
От 5 до 10 тыс. рублей на подарки готовы потратить 16% респондентов, от 10 до 15 тыс. рублей — 5%. Подарки суммой от 15 до 25 тыс. рублей и свыше 25 тыс. рублей могут себе позволить по 2% россиян.
Обновлено вчера в 23:43