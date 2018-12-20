с чего всё началось

Министерство внутренних дел России приняло решение о блокировке статьи о героиновой наркоманке на ресурсе «Батенька, да вы трансформер». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

Общество Общество ГИБДД поддержала идею проверки знаний ПДД при замене прав Глава ГИБДД Михаил Черников назвал «хорошей инициативой» идею проверку знаний ПДД при замене водительского удостоверения (раз в десять лет).

Транспорт Транспорт Собянин открыл станцию метро «Беломорская» Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл новую станцию "Беломорская" Замоскворецкой линии метро.

Общество Общество Штраф за неоплату парковки предложили увеличить в Москве в два раза В Московскую городскую думу был внесен проект поправок к столичному Кодексу об административных правонарушениях, в соответствии с которым предлагается повысить штраф за неоплату парковки с 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

Общество Общество Более 200 елочных базаров открылись в Москве

Общество Общество С сайта мэрии Москвы произошла массовая утечка личных данных С сайта мэрии Москвы произошла массовая утечка личных данных.

Общество Общество Москвичи увидят «холодное полнолуние» в самую длинную ночь года В самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря, жители Москвы смогут наблюдать «холодное полнолуние».

Общество Общество Клишас не поддержал ряд положений закона об обращении с животными Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не поддержал ряд положений закона об ответственном обращении с животными и не исключил, что проголосует против документа на заседании СФ в пятницу.

Транспорт Транспорт Число жертв ДТП в Москве в 2018 году снизилось на 9% Число погибших в результате ДТП в Москве за 11 месяцев 2018 года уменьшилось на 9%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой руководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадима Юрьева.

Общество Общество В Москве одобрены проекты планировки нескольких кварталов реновации В Москве одобрены проекты планировки нескольких кварталов реновации, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Общество Общество Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке Летом 2016 годы в Уголовный кодекс по инициативе Верховного суда уже были внесены большие поправки, смягчившие систему наказаний.

Транспорт Транспорт На российских дорогах появится шумовая разметка В 2019 году на разделительных полосах федеральных трасс появится шумовая разметка, рассказали «Известиям» в Росавтодоре.

Общество Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры Роспотребнадзор в преддверии Нового года опубликовал перечень рекомендаций, которые следует учитывать при покупке красной икры.

Здоровье Здоровье Младенческая смертность в России достигла исторического минимума Министерство здравоохранения РФ отметило снижение младенческой смертности по итогам 10 месяцев 2018 года до исторического минимума, при этом наблюдается разная динамика по регионам.

Общество Общество Названы самые высокооплачиваемые профессии года в России Список самых высокооплачиваемых работников 2018 года возглавили люди, работающие в сферах IT, транспорта, логистики и производства.