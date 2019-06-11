МВД России расширит перечень признаков опьянения водителейИзвестия 15:29

с чего всё началось

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.

Общество Власти Канады отказались комментировать обращение жителей Киселевска к Трюдо Ранее группа жителей Киселевска, где развита добыча угля открытым способом, чтобы привлечь внимание общественности к экологическим проблемам города, опубликовала открытое письмо к Трюдо, в котором попросила предоставить им убежище.

Происшествия В МЧС дали советы по безопасности во время купания В МЧС дали советы, как искупаться и остаться в живых. Об этом 12 июня сообщает «РИА Новости».

Интернет WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Культура «Спаситель мира» да Винчи найдена на яхте саудовского принца Картина «Спаситель мира», принадлежащая кисти Леонардо да Винчи, местонахождение которой не могли установить сотрудники парижского Лувра, обнаружилась на яхте принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Политика Тимошенко рассказала о падении экономики Украины Украина идет по пути колоссального ухудшения экономического положения, сообщила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Общество В аэропорту Хитроу появилось граффити Бэнкси В лондонском аэропорту Хитроу появилось граффити художника Бэнкси. Об этом он 11 июня сообщил в своем Instagram.

Политика Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".

Общество Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Происшествия Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.

Происшествия В Польше обнаружили возможное место хранения Янтарной комнаты Польская радиостанция RMF24 сообщила, что в районе поселения Мамерки на северо-западе страны был обнаружен подземный туннель прикрытый бетонный плитой 1,5х1,5 м. Специалист музея Второй мировой войны Бартоломей Плебанчик считает, что в обнаруженном туннеле может находиться знаменитая Янтарная комната, поиски которой продолжаются уже много лет.

Общество Онлайн-правосудие может появиться в России Руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко рассказал, что экспертами обсуждается создание в России института интернет-судей, которые будут рассматривать дела удаленно в режиме онлайн.

Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.

Общество Британец выиграл в лотерею $156 млн Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн (£123 млн).

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.

Экономика Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организациях Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% в сравнении с прошлым годом и составил 12 тыс. рублей.

Игры Еще 18 футуристических скриншотов Cyberpunk 2077 На Е3 2019 журналистам показали несколько новых скриншотов Cyberpunk 2077.

Общество В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.

Политика Филарет не признал томос об автокефалии «новой церкви» Украины ИА «Ореанда-Новости» Раскольник Филарет Денисенко, ранее возглавлявший неканонический Киевский патриархат, заявил, что он отвергает томос об автокефалии «новой церкви» Украины.

Политика Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".

Музыка «Машина времени» даст концерт на Красной площади в День России Рок-группа «Машина времени» всё-таки выступит 12 июня на праздничном концерте на Красной площади в Москве, приуроченном ко Дню России.

Технологии Uber запустит воздушную службу такси в трех городах Американская компания Uber назвала австралийский Мельбурн третьим городом, где будет запущена служба воздушного такси, пишет ABC.