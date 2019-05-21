Происшествия

МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиковRT на русском 00:29

Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
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МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков

RT на русском00:29

Более 11 тысяч пенсионеров стали жертвами аферистов, укравших миллиард рублей

РЕН ТВ02:15

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

РИА Новости00:42

В Чувашии задержаны аферисты, обманувшие пенсионеров на миллиард рублей

Московский Комсомолец03:59

В семи регионах РФ задержаны мошенники, заработавшие 1 млрд рублей на липовых диагнозах

ТАСС00:27

Полиция ликвидировала сеть псевдоклиник, заработавшую миллиард на пенсионерах

Вести.Ruвчера в 23:07

Лжемедики заработали 1 млрд рублей на фиктивных диагнозах пенсионерам

Говорит Москва00:32
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Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 03:30
Общество

В Петербурге главе РПЦ построят резиденцию за 2,8 млрд рублей

По данным издания, подрядчиком строительства проекта стоимостью 2,8 млрд рублей выступает компания «Геоизол», которая входит в структуру Управделами президента ФГБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе».
Обновлено в 04:19
Экономика

В России снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе

В России по итогам первых трех месяцев 2019 года снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе, сообщил 21 мая РБК со ссылкой на сопредседателя комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств РФ Сергея Веселова.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
Политика

Депутат Госдумы назвал акции протеста в Екатеринбурге «проплаченными»

Акции протеста в Екатеринбурге были спровоцированы и проплачены, считает глава комитета ГД по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Обновлено в 03:20
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Политика

Миссия МВФ начала работу на Украине

«Эксперты МВФ начали свою работу на Украине», — заявил собеседник агентства.
Обновлено в 04:28
Религия

Губернатор Куйвашев о храме святой Екатерины: все только начинается

«Виновата прежняя мэрия»: омбудсмен нашла ответственных за «храмовый» кризис в Екатеринбурге Евгений Куйвашев подчеркнул, что площадка у Театра драмы, вызвавшая столь ожесточенную дискуссию, была предложена мэрией города, все обсуждения и согласования прошли, но все равно начались протесты.
Обновлено в 03:46
Транспорт

В Москве началось благоустройство Школьной улицы

Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Военную базу в Саудовской Аравии атаковал беспилотник хуситов

Йеменские повстанцы-хуситы задействовали беспилотный летательный аппарат для нанесения удара по военной базе на территории Саудовской Аравии.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие

У террористов есть химоружие и беспилотники, заявил глава ФСБ

Директор ФСБ Александр Бортников проинформировал о том, что в распоряжении террористов есть материалы для производства химоружия.
Обновлено в 04:03
Политика

США решили ввести санкции против «Северного потока-2»

Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:51
Происшествия

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Политика

Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций

Зеленский назвал окончание войны в Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов и отметил «важность усиления санкций против страны-агрессора», говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

В одной из школ Новосибирской области тринадцать учеников младших классов отравились крысиным ядом, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:40
Авто

В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133

В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства более 20 лет назад.
Обновлено в 01:00
Политика

«Что значит опрос»: Соловьев поспорил с Путиным

Ранее Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Штурмовик морской пехоты потерпел крушение в США

Обновлено вчера в 21:39
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada Largus

Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами.
Обновлено вчера в 09:37
Политика

Коллектив «Коммерсанта» прокомментировал увольнение коллег

Коллектив газеты «Коммерсант» назвал давлением на свободу слова в России увольнение специального корреспондента издания Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

В центре Нью-Йорка загорелся небоскреб

Обновлено вчера в 18:15
Футбол

Тотти вошел в Зал славы итальянского футбола

Знаменитый бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти включен в Зал славы итальянского футбола, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца

Обновлено вчера в 21:35
Политика

Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию

Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
Шоу-бизнес

Влад Топалов: «Сын страшно бесит»

Вероятно, Топалов и Тодоренко, как многие современные родители, с ранних лет прививают малышу любовь к плаванию.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Обновлено 19 мая в 16:33
Происшествия

Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка

Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции

Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:41
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