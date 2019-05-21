МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиковRT на русском 00:29

Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков

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