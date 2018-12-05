Происшествия

МВД: План «Сирена» из-за сбежавшего охранника в Москве не вводился
REGNUM
02:10

В Москве правоохранительные органы не проводят никаких оперативных мер из-за сбежавшего вооружённого сотрудника военизированной охраны. По информации пресс-службы столичного ГУ МВД, что план «Сирена» в городе не вводился.
REGNUM02:10
с чего всё началось

Фото сотрудника ВОХР, сбежавшего со стратегического объекта с автоматом и 60 патронами

РЕН ТВ публикует фото сотрудника ВОХР (военизированной охраны), который сбежал со стратегического объекта во Владимирской области. По некоторым данным, накануне в 17.30 Юрий Петров 1957 года рождения покинул свой пост.
РЕН ТВ01:24

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В Москве объявили план «Перехват» из-за сбежавшего вооруженного охранника

РИА Новости02:40

Раскрыта личность скрывающегося военнослужащего

Вечерняя Москва03:39

В Москве объявили план «Перехват» из-за сбежавшего вооруженного охранника

Москва 2403:00

Фото сотрудника ВОХР, сбежавшего со стратегического объекта с автоматом и 60 патронами

РЕН ТВ01:24

Полиция проверяет информацию о нахождении в Подмосковье сбежавшего с оружием из Мурома сотрудника ВОХР

Агентство Москва00:11

Полиция Москвы опровергла введение плана «Сирена» в городе из-за сбежавшего охранника

ТАСС00:26

Полиция Москвы опровергает информацию о введении в столице плана «Сирена»

Эхо Москвы00:46
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Происшествия

Футболист Мамаев возместил ущерб потерпевшему водителю

Обновлено в 04:59
Происшествия

Причиной пожара в приюте для животных в Москве мог стать поджог

Пожар в приюте для животных "Счастливый друг" на западе Москвы мог возникнуть из-за поджога.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Неадекватный мужчина ворвался в редакцию «Московского комсомольца»

Неадекватный мужчина ворвался в московскую редакцию «Московского комсомольца» на улице 1905 года, угрожал начальнику службы безопасности и устроил скандал.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Алексей Малобродский госпитализирован в тяжелом состоянии

"Вчера Малобродского госпитализировали в кардиоцентр имени Мясникова в тяжелом состоянии", - рассказала адвокат продюсера Ксения Карпинская.
Обновлено в 04:40
Происшествия

У посетительницы Эрмитажа украли миллион рублей

Обновлено в 04:55
Происшествия

Грузовик с 20 тоннами фарша пропал по дороге в Петербург

Обновлено в 04:51
Происшествия

В Новой Каледонии отменили предупреждение об угрозе цунами

Как сообщил в среду Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано в Тихом океане в районе островов Новая Каледония.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Открытое горение ликвидировано на складе в Петербурге

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с бумажной продукцией в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Воспитательницу детсада в Хабаровске осудили за торговлю наркотиками

Обновлено в 04:56
Происшествия

На Камчатке нашли тело ребенка в стиральной машине

Обновлено в 04:35
Происшествия

В Петербурге начинается суд по делу о теракте в супермаркете

В Санкт-Петербурге в среду, 5 декабря, начинается судебный процесс по резонансному делу о теракте в супермаркете «Перекрёсток», который произошел в конце декабря 2017 года.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Дело о сексуальном насилии в детском доме Петербурга передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора одной из школ Санкт-Петербурга и его соучастников, подозреваемых в сексуальном насилии над воспитанниками детского дома с 2002 по 2017 год, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на Ставрополье

От лобового удара на месте погибли четыре человека.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Рейс из Сочи в Краснодар отменили после неполадок с шасси

Рейс авиакомпании UTair из Сочи в Краснодар отменили после того, как борт вернулся в аэропорт вылета из-за неубравшегося шасси, сообщил ТАСС представитель авиакомпании.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Футболист Ломакин поссорился с таксистом перед смертью

По словам приятеля Ломакина Ивана, как говорится в материале, они вместе отдыхали у него дома, пока там не было родителей, а затем решили поехать к футболисту домой.
Обновлено в 04:37
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