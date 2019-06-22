Происшествия

МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»РБК 13:16

МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
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МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»

РБК13:16

МВД Грузии расследует нападение на съемочную группу «России 24»

Газета.Ru12:59

МВД Грузии расследует инцидент со съемочной группой телеканала «Россия-24»

Эхо Москвы13:31

МВД Грузии: на обидчиков журналистов «России 24» завели дело

Вести.Ru12:50

В Грузии возбудили дело по факту нападения на российских журналистов

Комсомольская правда12:45

МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24»

RT на русском12:36

МВД Грузии возбудило дело по факту инцидента со съемочной группой телеканала «Россия-24»

ТАСС12:55
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