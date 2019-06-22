Происшествия
МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»РБК 13:16
МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:50, Вашингтон
Авто
Suzuki Jimni вскоре появится на российском рынке
Suzuki Jimni вначале производилась для итальянского рынка, но затем было принято решение, что продажи вскоре начнутся и в России.
Обновлено в 10:24
Футбол
Сергей Степашин: Владимир Путин никогда не будет жить по формуле: снял портупею – рассыпался
Был довольно узкий круг, в том числе там был Сергей Вадимович Степашин.
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено в 00:25
Культура
Lil назвал главные сложности начинающих киберспортсменов
На канале Ильи Lil Ильюка вышел ролик с рассказом о проблемах, с которыми столкнутся начинающие киберспортсмены.
Обновлено в 12:45
Политика
Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями
Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Политика
Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным
Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:40
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Футбол
Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»
Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией
Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Лосенок нашел приют в квартире россиянки и умер
Обновлено в 14:11
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено в 10:56
Гаджеты
Специалисты рассказали, как правильно заряжать смартфон
Эксперты раскрыли секрет, как оптимально заряжать аккумулятор смартфона, чтобы сохранить батарею в хорошем состоянии.
Обновлено в 12:55
Политика
Трамп анонсировал крупные санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп в субботу, 22 июня, анонсировал новые санкции против Ирана.
Обновлено в 15:23
Армия и оружие
На Донбасс прибыл глава Военного комитета ЕС
«Вместе с председателем Военного комитета ЕС генералом Грациано посетил ООС на Донбассе, чтобы узнать о ситуации с безопасностью прямо на месте», — пишет Божок.
Обновлено вчера в 12:52
Авто
Компания «Автопродукт» решила модернизировать подвеску «Нивы»
На сегодня компания купила машину в комплектации Black Edition, предназначенный для обкатки новых узлов и агрегатов Проект находится на стадии поиска верных и экономичных инженерных решений, которые призваны модернизировать ряд показателей, таких как: проходимость, управляемость, комфорт вождения.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов
В Екатеринбурге произошел пожар на территории цеха лакокрасочных материалов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 10:04
Политика
Екатеринбурженка Мария Черных оказалась очевидцем протестов в Тбилиси
Обновлено вчера в 06:21
Спорт
Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр
Обновлено в 14:44
Космос
На МКС протестировали автономного робота Astrobee
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля грузовой космический корабль Cygnus доставил на МКС автономных роботов Astrobee, а также зарядную станцию для этих аппаратов.
Обновлено в 02:33
Общество
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
Обновлено в 13:56
Политика
США обнародовали план по развитию Палестины
Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено в 12:50
Общество
Температура в субботу в Москве может побить рекорд 1917 года
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Пензенской области три человека погибли в массовом ДТП
Как уточнили ТАСС в региональном управлении ГИБДД, в результате ДТП погибли три человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 14:00
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16