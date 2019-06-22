МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»РБК 13:16

МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».

МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»

Авто Suzuki Jimni вскоре появится на российском рынке Suzuki Jimni вначале производилась для итальянского рынка, но затем было принято решение, что продажи вскоре начнутся и в России.

Политика Жителям России запретили летать в Грузию Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.

Культура Lil назвал главные сложности начинающих киберспортсменов На канале Ильи Lil Ильюка вышел ролик с рассказом о проблемах, с которыми столкнутся начинающие киберспортсмены.

Политика Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.

Политика Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

Общество Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.

Футбол Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом» Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.

Армия и оружие Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.

Культура Ургант получил леща от Поперечного Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Гаджеты Специалисты рассказали, как правильно заряжать смартфон Эксперты раскрыли секрет, как оптимально заряжать аккумулятор смартфона, чтобы сохранить батарею в хорошем состоянии.

Политика Трамп анонсировал крупные санкции против Ирана Президент США Дональд Трамп в субботу, 22 июня, анонсировал новые санкции против Ирана.

Армия и оружие На Донбасс прибыл глава Военного комитета ЕС «Вместе с председателем Военного комитета ЕС генералом Грациано посетил ООС на Донбассе, чтобы узнать о ситуации с безопасностью прямо на месте», — пишет Божок.

Авто Компания «Автопродукт» решила модернизировать подвеску «Нивы» На сегодня компания купила машину в комплектации Black Edition, предназначенный для обкатки новых узлов и агрегатов Проект находится на стадии поиска верных и экономичных инженерных решений, которые призваны модернизировать ряд показателей, таких как: проходимость, управляемость, комфорт вождения.

Происшествия В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов В Екатеринбурге произошел пожар на территории цеха лакокрасочных материалов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Космос На МКС протестировали автономного робота Astrobee Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля грузовой космический корабль Cygnus доставил на МКС автономных роботов Astrobee, а также зарядную станцию для этих аппаратов.

Политика США обнародовали план по развитию Палестины Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».

Происшествия В Пензенской области три человека погибли в массовом ДТП Как уточнили ТАСС в региональном управлении ГИБДД, в результате ДТП погибли три человека, еще двое пострадали.