Происшествия

МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»РБК 13:16

МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
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МВД Грузии: на обидчиков журналистов «России 24» завели дело

Вести.Ru12:50

МВД Грузии расследует нападение на съемочную группу «России 24»

Газета.Ru12:59

МВД Грузии возбудило дело по факту инцидента со съемочной группой телеканала «Россия-24»

ТАСС12:55

МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»

РБК13:16

В Грузии возбудили дело после нападения на российских журналистов

Московский Комсомолец12:41

МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24»

RT на русском12:36

МВД Грузии расследует инцидент со съемочной группой телеканала «Россия-24»

Эхо Москвы13:31
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Политика

В Тбилиси проходит новая акция протеста

Обновлено в 15:03
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:26
Культура

Никки Минаж выходит замуж

Американская певица Ники Минаж рассказала о своих отношениях с бойфрендом Кеннетом Петти и добавила, что в скором времени они могут стать мужем и женой.
Обновлено в 15:44
Политика

Путин не планирует отдавать Курилы

Обновлено в 05:09
Культура

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено в 18:42
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Женщина впервые вошла в состав военного комитета НАТО

Обновлено в 15:58
Здоровье

Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз?

В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
Обновлено в 17:05
Общество

Задававшая Путину вопрос школьница поступит в пансион Минобороны

Обновлено в 16:54
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено в 10:56
Наука

Древние люди умели готовить картофель 100 тыс. лет назад

Обугленные кусочки клубней попадались часто, поэтому специалисты сделали вывод, что картофель оказался в огне не случайно, сообщает Naked-science.ru.
Обновлено в 10:18
Политика

В Москве пройдет очередной митинг против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова

Грядущая столичная акция в поддержку Голунова является уже третьей по счету.
Обновлено в 17:00
Происшествия

В Петербурге пес спас новорожденную девочку

В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Армия и оружие

Иранские военные показали сбитый американский беспилотник

Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Общество

Во Франции прошла 32-я акция «жёлтых жилетов»

Обновлено в 17:27
Политика

Саакашвили призвал украинцев ехать в Грузию вместо россиян

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию.
Обновлено в 18:30
Общество

Московская выпускница стала единственной стобалльницей ЕГЭ по китайскому языку в России

Столичная выпускница Анастасия Андрюнина единственная во всей стране сдала Единый государственный экзамен по китайскому языку на 100 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие

Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки против Ирана

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки для отключения иранских компьютерных систем, используемых для управления запуском ракет.
Обновлено в 18:20
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Культура

Изможденная Хлебникова напала на Алибасова во время шоу Малахова

Обновлено в 10:30
Политика

Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков

Президент отметил, что говорит об этой теме «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес

Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
Обновлено в 05:24
Политика

Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Экономика

Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%

В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Общество

Роскомнадзор потребовал у eBay удалить посты о продаже военных наград

Объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны должны быть удалены с сайта американской компании eBay.
Обновлено в 09:37
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
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