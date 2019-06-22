Происшествия
МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»РБК 13:16
МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Политика
В Тбилиси проходит новая акция протеста
Обновлено в 15:03
Происшествия
В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:26
Культура
Никки Минаж выходит замуж
Американская певица Ники Минаж рассказала о своих отношениях с бойфрендом Кеннетом Петти и добавила, что в скором времени они могут стать мужем и женой.
Обновлено в 15:44
Политика
Путин не планирует отдавать Курилы
Обновлено в 05:09
Культура
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено в 18:42
Армия и оружие
Женщина впервые вошла в состав военного комитета НАТО
Обновлено в 15:58
Здоровье
Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз?
В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
Обновлено в 17:05
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено в 10:56
Наука
Древние люди умели готовить картофель 100 тыс. лет назад
Обугленные кусочки клубней попадались часто, поэтому специалисты сделали вывод, что картофель оказался в огне не случайно, сообщает Naked-science.ru.
Обновлено в 10:18
Политика
В Москве пройдет очередной митинг против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова
Грядущая столичная акция в поддержку Голунова является уже третьей по счету.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Во Франции прошла 32-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 17:27
Политика
Саакашвили призвал украинцев ехать в Грузию вместо россиян
Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию.
Обновлено в 18:30
Общество
Московская выпускница стала единственной стобалльницей ЕГЭ по китайскому языку в России
Столичная выпускница Анастасия Андрюнина единственная во всей стране сдала Единый государственный экзамен по китайскому языку на 100 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки против Ирана
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки для отключения иранских компьютерных систем, используемых для управления запуском ракет.
Обновлено в 18:20
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Политика
Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков
Президент отметил, что говорит об этой теме «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
Обновлено в 05:24
Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Экономика
Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%
В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Общество
Роскомнадзор потребовал у eBay удалить посты о продаже военных наград
Объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны должны быть удалены с сайта американской компании eBay.
Обновлено в 09:37
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04