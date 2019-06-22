МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»РБК 13:16

МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».

МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»

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