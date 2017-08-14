Политика

МВД Грузии подтвердило задержание шести граждан Украины
ТАСС
10:40

Министерство внутренних дел Грузии подтвердило сообщения СМИ о том, что сотрудники правоохранительных органов страны задержали в воскресенье в Тбилиси шесть граждан Украины и гражданина Грузии.
ТАСС10:40

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Грузинский депутат прокомментировал задержание украинцев в Тбилиси

Московский Комсомолец16:55

Грузинский депутат прокомментировал задержание граждан Украины в Тбилиси

РИА Новости16:43

Незаконное оружие изъяли на западе Грузии

Sputnik Грузия13:00

Стали известны детали задержания семи граждан Украины в Грузии

РБК10:48

МВД Грузии подтвердило задержание шести граждан Украины

ТАСС10:40

У задержанных в Тбилиси украинцев изъяли пистолеты и самодельный автомат

Интерфакс09:47

В Грузии задержали семерых граждан Украины

RT на русском06:57
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 17:46, Ашберн
Армия и оружие

SANA: коалиция выпустила ракеты по позициям сирийской армии

Коалиция во главе с США выпустила несколько ракет в направлении позиций сирийской армии в районе горной гряды аль-Гураб.
Обновлено в 17:41
Политика

В Сети высмеяли слова Порошенко о «планах» Москвы захватить Мариуполь

Пользователи социальных сетей с юмором отнеслись к утверждению президента Украины Петра Порошенко о "планах" Москвы захватить Бердянск и Мариуполь.
Обновлено в 17:22
Политика

Макрон попросил премьера встретиться с лидерами «желтых жилетов»

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил премьер-министра страны Эдуара Филиппа встретиться с представителями «желтых жилетов», а также с лидерами политических партий для разрешения кризиса после массовых демонстраций.
Обновлено в 17:21
Политика

Посольство России оценило данные об операции Британии на Украине

Посольство России в Лондоне прокомментировало информацию СМИ о тайной операции военных Великобритании на Украине.
Обновлено в 17:20
Политика

Мединский сообщил о доказательствах подвига 28 панфиловцев

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что Российское военно-историческое общество обнаружило в архивах документы, подтверждающие, что бой с участием 28 панфиловцев во время Великой Отечественной войны действительно был.
Обновлено в 17:40
Политика

Кремль рассчитывает на встречу Путина и Трампа до следующего G20

Обновлено в 15:07
Политика

СМИ обнародовали переписку Хашукджи в WhatsApp

Ранее СМИ сообщили, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд до и после убийства журналиста Джамаля Хашукджи мог переписываться со своим советником Саудом аль-Кахтани, который, предположительно, руководил группой людей, совершивших преступление.
Обновлено в 17:17
Политика

Трамп согласился не поднимать пошлины для Китая с 1 января

Обновлено в 16:59
Политика

Мадуро рассказал о необычной встрече с новым президентом Мексики

Обновлено в 15:26
Армия и оружие

Завершены испытания нового российского комплекса разведки «Пенициллин»

Завершены государственные испытания нового автоматизированного комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин».
Обновлено в 15:08
Армия и оружие

В Иране заявили о намерении продолжить ракетные испытания

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что испытания Ираном баллистической ракеты средней дальности нарушают резолюцию СБ ООН 2231.
Обновлено в 15:43
Политика

Кадыров обвинил Порошенко в ущемлении прав миллионов человек

Обновлено в 15:10
Политика

Лавров рассказал о договоренностях Путина и Эрдогана по Идлибу на G20

Президенты России и Турции на саммите G20 в Буэнос-Айресе согласовали новые шаги, нацеленные на стабилизацию ситуации вокруг демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие

В Латвии обнаружены останки десяти солдат Российской империи

Поисковый отряд военной археологии «Легенда» раскопал в Латвии останки десяти солдат Российской империи, которые принимали участие в Первой мировой войне.
Обновлено в 15:05
Политика

Нетаньяху прокомментировал намерения полиции обвинить его в коррупции

Отмечается, что полиция передаст в Генпрокуратуру материалы дела со своими рекомендациями, а там уже будут решать, предъявлять ли обвинения фигурантам дела.
Обновлено в 11:05
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