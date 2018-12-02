Политика

МВД Грузии подтвердило задержание шести граждан Украины
ТАСС
10:40

Министерство внутренних дел Грузии подтвердило сообщения СМИ о том, что сотрудники правоохранительных органов страны задержали в воскресенье в Тбилиси шесть граждан Украины и гражданина Грузии.
ТАСС10:40

Подробнее о событии

Незаконное оружие изъяли на западе Грузии

Sputnik Грузия13:00

Стали известны детали задержания семи граждан Украины в Грузии

РБК10:48

МВД Грузии подтвердило задержание шести граждан Украины

ТАСС10:40

В Грузии уточнили число задержанных в Тбилиси украинцев

РИА Новости10:12

У задержанных в Тбилиси украинцев изъяли пистолеты и самодельный автомат

Интерфакс09:47

В Грузии задержали семерых граждан Украины

RT на русском06:57

В Грузии задержали семерых граждан Украины

URA.Ru06:53
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 13:11, Ашберн
Политика

МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма

Перефразируя изречение президента Украины Петра Порошенко, можно сказать, что именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом".
Обновлено в 13:01
Политика

Лавров: Путин «на пальцах» объяснил Макрону и Меркель провокацию Киева

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон должны были услышать позицию президента России Владимира Путина по поводу инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 13:05
Политика

Макрон попросил премьера встретиться с лидерами «желтых жилетов»

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил премьер-министра страны Эдуара Филиппа встретиться с представителями «желтых жилетов», а также с лидерами политических партий для разрешения кризиса после массовых демонстраций.
Обновлено в 13:01
Политика

Кремль рассчитывает на встречу Путина и Трампа до следующего G20

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может произойти на саммите G20 в июне 2019 года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 12:09
Политика

Кадыров обвинил Порошенко в ущемлении прав миллионов человек

Обновлено в 12:55
Армия и оружие

Как российские журналисты «Первого канала» напугали британских военных

Минобороны Великобритании сообщает, что российские журналисты якобы пытались проникнуть на одну из британских военных баз.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

В Иране заявили о намерении продолжить ракетные испытания

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что испытания Ираном баллистической ракеты средней дальности нарушают резолюцию СБ ООН 2231.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие

Опубликованы кадры стрельб Т-90 и систем «Град»

Т-90 — российский средний и основной танк, в 2011 году была представлена его новая экспортная версия Т-90СМ. БМП-2 — гусеничная боевая машина пехоты, которая служит для транспортировки личного состава, а также способствует повышению его мобильности.
Обновлено в 12:59
Политика

Лейбористы пригрозили Терезе Мэй вотумом недоверия

Если парламент 11 декабря не примет план премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по «Брекситу», лейбористы объявят ей вотум недоверия, сообщил теневой министр по выходу из ЕС Кейр Стармер.
Обновлено в 12:48
Политика

Нетаньяху ответил на заявление полиции по делу о коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рекомендация полиции предъявить ему и его супруге обвинения в коррупции не имеет юридической силы.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Россия успешно завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»

Государственные испытания нового комплекса звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» успешно завершены, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе холдинга «Росэлектроника», входящего в «Ростех».
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

В Латвии найдены останки десяти солдат Российской империи

Во время раскопок в Латвии найдены останки десяти солдат, воевавших за Российскую империю и погибших во время Первой мировой войны.
Обновлено в 12:53
Политика

Мединский сообщил о доказательствах подвига 28 панфиловцев

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что Российское военно-историческое общество обнаружило в архивах документы, подтверждающие, что бой с участием 28 панфиловцев во время Великой Отечественной войны действительно был.
Обновлено в 13:07
Политика

В Польше открылась конференция ООН по изменению климата

Обновлено в 12:07
Политика

Пушков: «Порошенко не унимается»

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв украинского президента Петра Порошенко об усилении военного присутствия ФРГ в Черном море.
Обновлено в 13:03
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