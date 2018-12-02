Политика
МВД Грузии подтвердило задержание шести граждан Украины
МВД Грузии подтвердило задержание шести граждан УкраиныТАСС10:40
Министерство внутренних дел Грузии подтвердило сообщения СМИ о том, что сотрудники правоохранительных органов страны задержали в воскресенье в Тбилиси шесть граждан Украины и гражданина Грузии.
ТАСС10:40
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