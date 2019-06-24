Происшествия
МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейскихРБК 09:46
Министерство внутренних дел Грузии объявило о начале расследования действий полицейских, участвовавших в стычках с демонстрантами у здания парламента страны 20–21 июня.
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Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Технологии
МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.
Обновлено в 13:51
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Политика
Мэй назвала преимущество членства России в Совете Европы
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что благодаря членству России в Совете Европы международное сообщество сможет привлечь ее «к ответственности за нарушение прав человека».
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
Корабли Северного флота подошли к берегам Кубы
Корабли Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» приблизились к берегам Кубы.
Обновлено в 06:07
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Наука
В США найдены огромные запасы пресной воды
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Валентин Гафт винит себя в смерти дочери
Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.
Обновлено в 13:20
Экономика
ОП предложила направлять на поддержку семей до 2% ВВП в год
Нынешний уровень инвестиций на поддержку семей с детьми национального проекта «Демография» с 0,47% ВВП в год не обеспечит возвращения устойчивого естественного прироста и решения стратегической задачи демографической и геополитической устойчивости страны, — следует из доклада.
Обновлено в 09:29
Политика
Прокачку нефти по «Дружбе» приостановила только Чехия
Представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что Белоруссия, Украина, Словакия и Венгрия не отмечали превышение содержания хлорорганических веществ в российской нефти, поступающей по экспортному трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 12:26
Политика
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17
Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Наука
Бактерия из кишечника марафонцев сделала мышей выносливей
Обновлено в 11:00
Политика
В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в Россию
Туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в объёме около $750 млн от прекращения авиасообщения с Россией, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 10:34
Политика
В Иране прокомментировали новые санкции Вашингтона
«Решение США ввести дополнительные санкции против Ирана является новым свидетельством того, что США продолжают враждебные действия против иранского народа и его лидеров», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 16:10
Культура
Артисты МХАТа вступились за Доронину
Обновлено в 15:57
Авто
Опубликованы первые фото внедорожника «Тигр»
В Сеть утекли первые фотографии армейского внедорожника «Тигр».
Обновлено в 03:34
Происшествия
Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес
Александр Цекало ради молодой супруги похудел на 10 кг
В окружении Цекало подтверждают, что именно молодая супруга стала для него стимулом «взяться за себя».
Обновлено в 05:20
Политика
Украинская делегация в ПАСЕ не получила поддержки со стороны Зеленского
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не получила никакой поддержки со стороны администрации президента и Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:06
Общество
Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов
В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Пелагея опубликовала трогательное фото с подросшей дочерью
Популярная российская певица Пелагея опубликовала в своем микроблоге две фотографии, на которых запечатлена вместе со своей дочерью Таисией.
Обновлено в 02:30
Здоровье
Как на даче спастись от жары?
Соль задержит столь необходимую организму жидкость и снабдит натрием, а огурец и рассол восполнят запасы калия.
Обновлено в 17:54
Армия и оружие
«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию
В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».
Обновлено в 10:48
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Здоровье
Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 17:14