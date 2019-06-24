МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейскихРБК 09:46

с чего всё началось

Министерство внутренних дел Грузии объявило о начале расследования действий полицейских, участвовавших в стычках с демонстрантами у здания парламента страны 20–21 июня.

МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейских

Армия и оружие В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Политика Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Технологии МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.

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Политика Мэй назвала преимущество членства России в Совете Европы Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что благодаря членству России в Совете Европы международное сообщество сможет привлечь ее «к ответственности за нарушение прав человека».

Армия и оружие Корабли Северного флота подошли к берегам Кубы Корабли Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» приблизились к берегам Кубы.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Шоу-бизнес Валентин Гафт винит себя в смерти дочери Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.

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Политика Прокачку нефти по «Дружбе» приостановила только Чехия Представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что Белоруссия, Украина, Словакия и Венгрия не отмечали превышение содержания хлорорганических веществ в российской нефти, поступающей по экспортному трубопроводу "Дружба".

Политика России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17 Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Политика В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в Россию Туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в объёме около $750 млн от прекращения авиасообщения с Россией, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

Политика В Иране прокомментировали новые санкции Вашингтона «Решение США ввести дополнительные санкции против Ирана является новым свидетельством того, что США продолжают враждебные действия против иранского народа и его лидеров», — цитирует его ТАСС.

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Армия и оружие «Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».

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