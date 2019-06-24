МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейскихРБК 09:46

с чего всё началось

Министерство внутренних дел Грузии объявило о начале расследования действий полицейских, участвовавших в стычках с демонстрантами у здания парламента страны 20–21 июня.

МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейских

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Происшествия Женщина осуждена за истязание шестерых приемных детей в Прикамье В Пермском крае в городе Чайковский осудили 50-летнюю женщину, которая истязала шестерых приемных детей.

Политика Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса.

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Происшествия В США нашли тела россиянки и ее двоих детей Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.

Путешествия Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.

Происшествия В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ Следователи задержали женщину, обвиняемую в убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья.

Здоровье Радий Хабиров считает катастрофой ситуацию в здравоохранении Башкирии Радий Хабиров назвал ситуацию катастрофой и дал поручение принять меры и исправить ситуацию.

Политика Путин продлил действие продэмбарго на западные товары Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.

Экономика В России в мае резко сократилась выдача автокредитов В России после рекордного в апреле 2019 года (90 тыс. 900 единиц) в мае выдача автокредитов резко сократилась на 17,5% и составила 75 тыс. 100 единиц.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Политика Назван ущерб Грузии от потери российских туристов Подсчитаны убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией и потери российских туристов.

Происшествия В Москве мужчина украл коробку с волосами на 450 тысяч рублей Злоумышленник с похожим на пистолет предметом украл у москвички коробку волос и продал ее содержимое за 450 тысяч рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Политика Глава ПАСЕ: Россию пригласили на июньскую сессию в порядке исключения В понедельник в ПАСЕ планируется обсуждение проекта доклада, в котором предлагается предоставить делегации РФ возможность принять участие в работе июньской сессии.

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Политика МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20 У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.

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Футбол Скалони: «В плей-офф Аргентине достался сложный соперник» Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони дал интервью после победы на командой Катара (2:0) в матче Кубка Америки.

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Общество Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.

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Общество Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.