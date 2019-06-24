Происшествия

МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейскихРБК 09:46

Министерство внутренних дел Грузии объявило о начале расследования действий полицейских, участвовавших в стычках с демонстрантами у здания парламента страны 20–21 июня.
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с чего всё началось
Последняя также заявила
 в понедельник о начале следствия по факту возможного превышения полицейскими своих полномочий при применении физической силы и спецсредств.
РБК09:24

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МВД Грузии отстранило от работы десять полицейских

РИА Новости09:22

Генпрокуратура завела дело из-за возможного превышения силы полицейскими на митинге в Тбилиси

Говорит Москва06:59

МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейских

РБК09:46

В Грузии отстранили 10 полицейских за превышение полномочий при разгоне митинга в Тбилиси

ТАСС09:36

Генпрокуратура Грузии возбудила дело из-за превышения полномочий полицией на митинге в Тбилиси

Коммерсантъ08:36

МВД Грузии отстранило от службы десять полицейских за превышение полномочий

Эхо Москвы09:31

Разгон акции в Тбилиси: 10 полицейских отстранили от работы

Sputnik Грузия09:51
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Политика

Синод ПЦУ лишил Филарета права управления епархией

Синод новой Православной церкви Украины (ПЦУ) лишил патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) права управлять Киевской епархией.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Женщина осуждена за истязание шестерых приемных детей в Прикамье

В Пермском крае в городе Чайковский осудили 50-летнюю женщину, которая истязала шестерых приемных детей.
Обновлено в 09:16
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Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса.
Обновлено 22 июня в 11:14
Происшествия

В Германии столкнулись два истребителя Eurofighter

В Германии столкнулись и упали два истребителя Eurofighter. Об этом сообщила пресс-служба ВВС ФРГ. Оба пилота смогли катапультироваться.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Путешествия

Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию

Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ

Следователи задержали женщину, обвиняемую в убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья.
Обновлено в 09:15
Здоровье

Радий Хабиров считает катастрофой ситуацию в здравоохранении Башкирии

Радий Хабиров назвал ситуацию катастрофой и дал поручение принять меры и исправить ситуацию.
Обновлено в 03:23
Политика

Путин продлил действие продэмбарго на западные товары

Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Экономика

В России в мае резко сократилась выдача автокредитов

В России после рекордного в апреле 2019 года (90 тыс. 900 единиц) в мае выдача автокредитов резко сократилась на 17,5% и составила 75 тыс. 100 единиц.
Обновлено в 05:35
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол

Глушакову предложили работу в женском футболе

Обновлено в 09:16
Политика

Назван ущерб Грузии от потери российских туристов

Подсчитаны убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией и потери российских туристов.
Обновлено в 09:35
Гаджеты

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Обновлено вчера в 11:11
Происшествия

В Москве мужчина украл коробку с волосами на 450 тысяч рублей

Злоумышленник с похожим на пистолет предметом украл у москвички коробку волос и продал ее содержимое за 450 тысяч рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 03:48
Политика

Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне»

Обновлено в 10:06
Политика

Глава ПАСЕ: Россию пригласили на июньскую сессию в порядке исключения

В понедельник в ПАСЕ планируется обсуждение проекта доклада, в котором предлагается предоставить делегации РФ возможность принять участие в работе июньской сессии.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

Тимофей Майоров до сих пор не может забыть Ольгу Бузову

Недавно Ольга призналась, что Тимофей в беседе с ней назвал ее лучшей женщиной своей жизни и рассказал, что до сих пор не может ее забыть.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие

После взрывов боеприпасов в Казахстане часть солдат оказались в бункерах

Некоторые военнослужащие находятся в защищенных бункерах, расположенных в военном городке в Арыси в Туркестанской области Казахстана, где произошли взрывы боеприпасов, сообщил министр обороны Нурлан Ермекбаев.
Обновлено в 09:49
Политика

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Общество

Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок

По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Гаджеты

Xiaomi продала 1 миллион Mi Band 4 за 8 дней

Обновлено в 05:10
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Футбол

Скалони: «В плей-офф Аргентине достался сложный соперник»

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони дал интервью после победы на командой Катара (2:0) в матче Кубка Америки.
Обновлено в 02:12
Общество

Осенняя погода придет в Москву на следующей неделе

На следующей неделе жара в столичном регионе сменится по-осеннему прохладной и дождливой погодой.
Обновлено вчера в 06:14
Общество

Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе

Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Армия и оружие

Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы

«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Общество

Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах

Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
Кино

Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
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