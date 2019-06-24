Происшествия
МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейскихГазета.Ru 09:31
По словам представителя ведомства, 10 сотрудников правоохранительных органов отстранили из-за подозрений в превышении служебных полномочий. В настоящее время генинспекция страны проводит расследование. Ранее сообщалось, что антироссийские протесты в Грузии возобновились.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:05, Вашингтон
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Происшествия
Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына
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Общество
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Обновлено в 10:03
Экономика
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Обновлено вчера в 14:42
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В Сети появились характеристики смартфона Honor 9X
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Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
В Энгельсе полицейские избили прохожего и подбросили ему наркотики
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Обновлено в 08:35
Наука
Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад
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Обновлено в 11:00
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Медведев пригласил французского премьера в Россию
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев во время визита во Францию пригласил французского премьера Эдуара Филиппа посетить Россию.
Обновлено в 10:59
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МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
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Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
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