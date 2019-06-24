МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейскихГазета.Ru 09:31

с чего всё началось

По словам представителя ведомства, 10 сотрудников правоохранительных органов отстранили из-за подозрений в превышении служебных полномочий. В настоящее время генинспекция страны проводит расследование. Ранее сообщалось, что антироссийские протесты в Грузии возобновились.

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