Происшествия

МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейскихГазета.Ru 09:31

По словам представителя ведомства, 10 сотрудников правоохранительных органов отстранили из-за подозрений в превышении служебных полномочий. В настоящее время генинспекция страны проводит расследование. Ранее сообщалось, что антироссийские протесты в Грузии возобновились.
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с чего всё началось
«На данном этапе расследования десять сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгоне акции, уже отстранены», — заявил и.о. директора Центрального управления уголовной полиции Мамука Челидзе, слова которого приводятся в сообщении
 пресс-службы МВД.
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