МВД Грузии отстранило 10 полицейских, разгонявших митинг в ТбилисиКоммерсантъ 10:39

с чего всё началось

Десять полицейских, участвовавших в разгоне митингующих у здания Парламента Грузии в Тбилиси вечером 20 июня, отстранены от службы за превышение полномочий. Заявление было опубликовано на сайте МВД Грузии.

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Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Авто Опубликованы первые фото внедорожника «Тигр» В Сеть утекли первые фотографии армейского внедорожника «Тигр».

Политика Премьер Британии Тереза Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ Во время дебатов один из депутатов спросил Мэй, не беспокоит ли ее возвращение российской делегации права голоса в ПАСЕ в то время, как РФ продолжает «оккупацию» Крыма.

Происшествия В Казахстане из-за взрыва на складе боеприпасов погиб один человек В Казахстане из-за взрывов на складах снарядов в городе Арысь погиб один человек.

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Политика Иран обвинил США в экономической войне и терактах США ведут экономическую войну и осуществляют теракты против иранцев, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

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Политика В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.

Технологии МТС поменяла логотип впервые за 13 лет С 2010 года МТС несколько раз вносила косметические изменения в свой логотип.

Политика Роспотребнадзор усилил проверки грузинских вин Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии, поступающей в Россию.

Политика Власти Грузии пошли на уступки митингующим Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.

Энергетика Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.

Происшествия Москвичей угостили отравленной газировкой В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.

Политика Порошенко предложил переименовать Грузию назло России Бывший президент Украины Петр Порошенко одобрил антироссийские протесты в Грузии, обвинил Россию в намерении ослабить экономику Грузии прекращением авиасообщения, а также помочь "грузинским братьям" по туристической линии.

Политика Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.

Происшествия Эквилибрист прошел по канату между небоскребами в Нью-Йорке Рекордсмен книги Гиннесса канатоходец Ник Валленда прошел по канату, который был натянут между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Происшествия Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.

Происшествия В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.

Политика Премьер Грузии заверил российских туристов в безопасности его страны Премьер-министр Грузии Макмука Бахтадзе прокомментировал решение российских властей о приостановке авиасообщения между его страной и РФ.

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

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