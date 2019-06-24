Происшествия
МВД Грузии отстранило 10 полицейских, разгонявших митинг в ТбилисиКоммерсантъ 10:39
Десять полицейских, участвовавших в разгоне митингующих у здания Парламента Грузии в Тбилиси вечером 20 июня, отстранены от службы за превышение полномочий. Заявление было опубликовано на сайте МВД Грузии.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:36, Вашингтон
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