Общество

МВД Германии предложило мусульманам есть кровяную колбасу из свинины
Газета.Ru
11:34

Министерство внутренних дел Германии извинилось перед участниками немецкой исламской конференции, которая прошли в Берлине, за то, что в качестве одной из закусок была подана кровяная колбаса из свинины, передает РИА "Новости" со ссылкой на немецкие СМИ.
Газета.Ru11:34

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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 14:44, Ашберн
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