Общество
МВД Германии предложило мусульманам есть кровяную колбасу из свинины
МВД Германии предложило мусульманам есть кровяную колбасу из свининыГазета.Ru11:34
Министерство внутренних дел Германии извинилось перед участниками немецкой исламской конференции, которая прошли в Берлине, за то, что в качестве одной из закусок была подана кровяная колбаса из свинины, передает РИА "Новости" со ссылкой на немецкие СМИ.
Газета.Ru11:34
Оценить
60 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 14:44, Ашберн
Общество
В США коллекцию личных вещей Хью Хефнера продали на аукционе
Обновлено в 14:39
Транспорт
МЧС предупредило о снеге и гололедице в Москве
В Москве ожидается снег и гололедица, сообщает столичное ГУ МЧС.
Обновлено в 10:00
Транспорт
В московском метро откроют 35 станций к 2023 году
Обновлено в 14:31
Общество
Крупнейший в мире музей батискафов создали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге создали единственный в России и крупнейший в мире музей малых подводных самоходных аппаратов.
Обновлено в 12:24
Общество
Минстрой предложит новую программу для поддержки обманутых дольщиков
Программа финансовой поддержки субъектов для решения проблемы обманутых дольщиков разрабатывается в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, заявил журналистам глава министерства Владимир Якушев на встрече в Уссурийске.
Обновлено в 12:02
Общество
Меркель после саммита G20 поужинала в ресторане с местными жителями
Канцлер ФРГ Ангела Меркель после завершения мероприятий на саммите G20 поужинала в ресторане в Буэнос-Айресе вместе с обычными горожанами.
Обновлено в 12:56
Общество
В Петербурге замёрз бассейн, где содержался детёныш нерпы Крошик
Очистить вручную от льда бассейн, где содержится детёныш балтийской нерпы Крошик, пришлось зоологам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 12:13
Общество
Московские библиотеки начали принимать единый читательский билет
Единый читательский билет заработал в московских библиотеках в Северном и Зеленоградском округах, с 2020 года универсальный пропуск будут принимать во всех читальнях столицы.
Обновлено в 12:19
Общество
Буша-старшего похоронят на территории библиотеки его имени в Техасе
Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего похоронят на территории носящей его имя президентской библиотеки при университете города Колледж-Стейшен в Техасе.
Обновлено в 09:40
Общество
В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж
Опубликовано видео, на котором сотни акул плавают в водах знаменитого пляжа Майя (Maya Beach) на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде, где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли, сообщает AFP.
Обновлено в 12:55
Погода
В Дагестане 46 населенных пунктов остались без света
Без электричества на сегодняшний момент остаются бытовые потребители в 46 населенных пунктов Казбековского и Хивского районов.
Обновлено в 13:52
Общество
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии академика Алферова
Специалисты оценили состояние ректора Академического университета, нобелевского лауреата по физике Жореса Алферова, которого доставили в одну из московских клиник, как положительное.
Обновлено в 11:58
Религия
Архиепископ Хариупольский продолжит руководить русским экзархатом
Ранее Синод Константинопольской церкви решил распустить Западноевропейский экзархат русских приходов.
Обновлено в 12:34
Общество
Стартовал заключительный этап конкурса «Лидеры России»
Заключительный этап тестирования по оценке управленческого потенциала стартовал на конкурсе управленцев "Лидеры России" 2 декабря, по его результатам будут определены полуфиналисты состязания, сообщает пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".
Обновлено в 09:16
Общество
В Архангельской области прошли митинги против строительства мусорного полигона
Обновлено в 14:23