Происшествия
МВД Франции: пожар в соборе Парижской Богоматери ещё не потушенВести ФМ 02:15
Пожар в соборе Парижской Богоматери, начавшийся порядка 12 часов назад, все еще не потушен, хотя и находится под контролем. Об этом заявил госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньез. Его слова приводит агентство Reuters.
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