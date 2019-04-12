МВД Франции: пожар в соборе Парижской Богоматери ещё не потушенВести ФМ 02:15

Пожар в соборе Парижской Богоматери, начавшийся порядка 12 часов назад, все еще не потушен, хотя и находится под контролем. Об этом заявил госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньез. Его слова приводит агентство Reuters.

МВД Франции: пожар в соборе Парижской Богоматери ещё не потушен

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