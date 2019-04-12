Происшествия

МВД Франции: пожар в соборе Парижской Богоматери ещё не потушенВести ФМ 02:15

Пожар в соборе Парижской Богоматери, начавшийся порядка 12 часов назад, все еще не потушен, хотя и находится под контролем. Об этом заявил госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньез. Его слова приводит агентство Reuters.
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В МВД Франции заявили, что пожар в соборе Парижской Богоматери полностью не потушен

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Пожар в соборе Парижской Богоматери еще не потушен

Коммерсантъ02:19

Пожар в Соборе Парижской Богоматери, начавшийся более 12 часов назад, все еще не потушен

Эхо Москвы01:45

МВД Франции отчиталось о борьбе с последствиями пожара в Нотр-Дам-де-Пари

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Власти Франции объявили о ликвидации пожара в Соборе Парижской Богоматери. Обновлено

Новая газета01:00

МВД Франции: пожар в соборе Парижской Богоматери до конца не потушен

Телеканал 360°02:00
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Пожар в соборе Парижской Богоматери еще не потушен

Пожар, который начался накануне в Соборе Парижской Богоматери до сих пор не потушен. Об этом заявил госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес.
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Скончалась актриса Джорджия Энджел

Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.
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Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
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Происшествия

В Чебоксарах семью с тремя детьми сняли с самолета за дебош

Семейная пара с тремя детьми устроила дебош на рейсе "Чебоксары-Москва".
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UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова

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Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
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Россия признала новые власти в Судане

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Происшествия

В Сочи осудили мужчину, продававшего квартиры в самостроях

Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, на имущество осужденного наложен арест.
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Сегодня на конференции Skolkovo Robotics в Москве пермские робототехники представили свою новую разработку - андроида Алекса.
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Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

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Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

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Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
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Шнуров в стихах рассказал о пожаре в соборе Парижской Богоматери

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Луценко назвал освобождение Савченко тяжёлой болезнью судебной системы

Напомним, в марте 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при попытке вывезти из Донбасса крупную партию оружия.
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Общество

Кассирам могут дать право требовать паспорт при продаже билетов в кино

Документ обязывает организаторов не пускать несовершеннолетних на зрелищные мероприятия, где демонстрируется информационная продукция для взрослых.
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В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов

В Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из 16 судов. Всего в городе 22 районных суда.
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Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему

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Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
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