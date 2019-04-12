МВД Франции: пожар в Нотр-Дам де Пари еще не потушенТК Звезда 01:47

Госсекретарь МВД Франции опроверг появившиеся ранее сообщения французских СМИ, ссылавшиеся на источники в спасательных службах, о том, что пожар в Соборе Парижской Богоматери полностью потушен. Об этом пишет издание Le Figaro.

МВД Франции: пожар в Нотр-Дам де Пари еще не потушен

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