Происшествия
МВД Франции держит протесты под контролем
МВД Франции держит протесты под контролемNews.ruвчера в 14:02
Ситуация с «жёлтыми жилетами», которые проводят манифестацию в Париже, находится под контролем министерства внутренних дел Франции, заявил глава ведомства Кристоф Кастанер. По данным министра, к настоящему моменту правоохранители задержали 1385 человек.
News.ruвчера в 14:02
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В ходе акций протеста в Париже пострадали 30 человек, в том числе полицейские
Фонтанка.Рувчера в 10:14
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 09:17, Ашберн
Происшествия
На юге Москвы автомобиль врезался в дерево
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Симферополе около половины жителей остались без воды из-за аварии
После аварии на водоводе без воды остались несколько районов Симферополя, сообщает администрация города.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В ходе протестов во Франции задержали более 1300 человек
Обновлено в 09:03
Происшествия
Спортсменка сборной России погибла в ванной
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Египте российские эксперты в воскресенье начнут проверку аэропортов
Делегация экспертов из России начнет в воскресенье проверку мер безопасности в аэропортах городов Египта Хургада и Шарм-эш-Шейх, которая может считаться подготовительной к запуску авиасообщения с египетскими курортами, сообщил РИА Новости источник в Египетской государственной компании по управлению аэропортами.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Дознаватель из Уфы рассказала о подробностях изнасилования
23-летняя девушка, работающая дознавателем, заявила, что подверглась насилию со стороны коллег в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Два человека упали в канал Дзауджикауской ГЭС в Северной Осетии
Спасатели начали поисковую операцию после падения двух человек в канал Дзауджикауской ГЭС в Северной Осетии, тело одного погибшего уже обнаружено, сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Сочи уволили учителя, ударившего школьника
Учитель, ударивший в пятницу ученика в сочинской школе, в момент инцидента был пьян, его уволили из образовательного учреждения.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Россию заподозрили еще в двух «подозрительных» покушениях в Лондоне
По данным издания, офицеры Скотланд-Ярда, расследующие «дело Скрипалей», выяснили, что сотрудники ГРУ приезжали в Британию в то время, когда в Лондоне случались «подозрительные» смерти бизнесменов.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Посольство РФ подтвердило задержание в Риге россиянина
Посольство России в Латвии подтвердило факт задержания в Риге гражданина РФ Виктора Золотарева.
Обновлено в 09:01
Происшествия
На Ямале участковый выстрелил в напавшего на него пациента больницы
В УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу началась проверка, после того как в Ноябрьске в ходе нападения на участкового был застрелен пациент больницы.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Держателя российского воровского «общака» поймали в Москве
В Москве задержали держателя всероссийского воровского «общака», 43-летнего вора в законе Кахабера Парпалию, известного в криминальных кругах, как Каха Гальский.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Два человека ранены в результате перестрелки в Санкт-Петербурге
Проверку по факту стрельбы, в результате которой пострадали два человека, проводит полиция Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Ростовской области при пожаре погибли два пенсионера
В Ростовской области при пожаре в городе Шахты погибли два человека. Пожар произошел утром 9 декабря в поселке Таловый.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Молодого разработчика Google нашли мертвым на рабочем месте
В офисе компании Google в Нью-Йорке обнаружили мертвым 22-летнего разработчика Скотта Крульчика (Scott Krulcik).
Обновлено в 08:03