Ситуация с «жёлтыми жилетами», которые проводят манифестацию в Париже, находится под контролем министерства внутренних дел Франции, заявил глава ведомства Кристоф Кастанер. По данным министра, к настоящему моменту правоохранители задержали 1385 человек.

Происшествия Происшествия На юге Москвы автомобиль врезался в дерево

Происшествия Происшествия В Симферополе около половины жителей остались без воды из-за аварии После аварии на водоводе без воды остались несколько районов Симферополя, сообщает администрация города.

Происшествия Происшествия В ходе протестов во Франции задержали более 1300 человек

Происшествия Происшествия Спортсменка сборной России погибла в ванной

Происшествия Происшествия В Египте российские эксперты в воскресенье начнут проверку аэропортов Делегация экспертов из России начнет в воскресенье проверку мер безопасности в аэропортах городов Египта Хургада и Шарм-эш-Шейх, которая может считаться подготовительной к запуску авиасообщения с египетскими курортами, сообщил РИА Новости источник в Египетской государственной компании по управлению аэропортами.

Происшествия Происшествия Дознаватель из Уфы рассказала о подробностях изнасилования 23-летняя девушка, работающая дознавателем, заявила, что подверглась насилию со стороны коллег в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району.

Происшествия Происшествия Два человека упали в канал Дзауджикауской ГЭС в Северной Осетии Спасатели начали поисковую операцию после падения двух человек в канал Дзауджикауской ГЭС в Северной Осетии, тело одного погибшего уже обнаружено, сообщили в региональном управлении МЧС.

Происшествия Происшествия В Сочи уволили учителя, ударившего школьника Учитель, ударивший в пятницу ученика в сочинской школе, в момент инцидента был пьян, его уволили из образовательного учреждения.

Происшествия Происшествия Россию заподозрили еще в двух «подозрительных» покушениях в Лондоне По данным издания, офицеры Скотланд-Ярда, расследующие «дело Скрипалей», выяснили, что сотрудники ГРУ приезжали в Британию в то время, когда в Лондоне случались «подозрительные» смерти бизнесменов.

Происшествия Происшествия Посольство РФ подтвердило задержание в Риге россиянина Посольство России в Латвии подтвердило факт задержания в Риге гражданина РФ Виктора Золотарева.

Происшествия Происшествия На Ямале участковый выстрелил в напавшего на него пациента больницы В УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу началась проверка, после того как в Ноябрьске в ходе нападения на участкового был застрелен пациент больницы.

Происшествия Происшествия Держателя российского воровского «общака» поймали в Москве В Москве задержали держателя всероссийского воровского «общака», 43-летнего вора в законе Кахабера Парпалию, известного в криминальных кругах, как Каха Гальский.

Происшествия Происшествия Два человека ранены в результате перестрелки в Санкт-Петербурге Проверку по факту стрельбы, в результате которой пострадали два человека, проводит полиция Санкт-Петербурга.

Происшествия Происшествия В Ростовской области при пожаре погибли два пенсионера В Ростовской области при пожаре в городе Шахты погибли два человека. Пожар произошел утром 9 декабря в поселке Таловый.