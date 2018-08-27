с чего всё началось

МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу Главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской Республике", говорится в заявлении министерства. Речь идет о 65-летнем Игоре Егоровиче Зайцеве. МВД опубликовало фото подозреваемого.

МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ

Политика СБУ объяснила освобождение российских моряков с захваченного танкера Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила экипаж российского танкера NEYMA, который задержали в порту Измаила Одесской области, поскольку моряки не нарушали международные нормы морского права и законы Украины.

Спорт Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.

Наука Большой адронный коллайдер сможет обогреть дома излишками тепла Строящийся рядом с Большим адронным коллайдером (БАК) жилой комплекс получит встроенную геотермальную энергетическую систему.

Кино Создатель фильма «Мы» по роману Замятина рассчитывает, что он будет иметь успех за рубежом Действие картины разворачивается в постапокалиптическом мире, где происходит отчаянная борьба за ресурсы и космический корабль, главным строителем которого является инженер по имени Д-503.

Армия и оружие В ДНР заявили о подвозе Киевом боеприпасов к линии соприкосновения "В настоящее время украинские силовики активно пополняют запас боеприпасов в своих подразделениях вблизи линии соприкосновения", - цитирует РИА Новости представителя Народной милиции.

Космос «Они „молчали“ 30 лет»: Учёные вновь зафиксировали бинарные вспышки Учёные сообщают, что в ходе долголетних исследований, бинарные излучения показали, что они могут проявляться на протяжении нескольких недель, после чего пропадать и не демонстрировать себя долгие годы.

Баскетбол Монтрез Харрелл не сможет присоединиться к сборной США Форвард «Клипперс» Монтрез Харрелл вряд ли сможет присоединиться к сборной США.

Здоровье Тяжесть в пояснице и запор могут быть симптомами миомы матки «Если боли в животе сопровождаются тяжестью в пояснице, запором, болезненными ощущениями во время полового акта или менструации, то это с большой вероятностью указывает на миому», - такой ответ на вопрос дал доктор Крис Стил.

Футбол «Арсенал» объявил о переходе Себальоса Добавим, что Себальос перешел в Реал в 2017 году из Бетиса за 16,5 миллиона евро.

Шоу-бизнес Собчак ответила Шнурову откровенным видео Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.

Политика В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Происшествия Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.

Политика В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.

Футбол Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Оренбургом» Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба чувствует себя уже лучше.

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

Политика В США раскрыли тайну секретного мини-шаттла X-37B Как сообщает издание Мilitary.com, Хизер Уилсон рассказала, что беспилотный корабль X-37B может сформировать орбиту, которая выглядит как яйцо и, когда он находится близко к Земле, это достаточно близко к атмосфере, чтобы в этот момент развернуться.

Общество Российские метеорологи дают прогноз о снеге в выходные Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, сообщает, что на крайнем севере и северо-востоке европейской части России возможны в выходные местами даже осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Экономика ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.

Политика Заявление о возвращении украинских моряков прокомментировали в России Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков.