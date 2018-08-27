Политика
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУРИА Новости 14:04
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу Главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской Республике", говорится в заявлении министерства. Речь идет о 65-летнем Игоре Егоровиче Зайцеве. МВД опубликовало фото подозреваемого.
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с чего всё началось
МВД Австрии объявило в международный розыск 65-летнего Игоря Егоровича Зайцева, предположительно офицера Главного управления Генштаба ВС (ранее ГРУ), говорится на сайте министерства.Новая газета13:41
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