Политика
МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУРБК 13:29
МВД Австрии объявило в розыск Игоря Егоровича Зайцева. В сообщении, на которое ссылается издание Osterreich Zeitung, утверждается, что 65-летний мужчина подозревается в том, что «тайно» проводил секретные действия в пользу российской военной разведки «в ущерб интересам Австрийской республики».
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с чего всё началось
Издание Kurier утверждает, что Зайцева подозревают в разглашении государственных секретов и военной тайны, Зайцев объявлен австрийцами в международный розыск.РБК13:29
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