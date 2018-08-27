с чего всё началось

МВД Австрии объявило в розыск Игоря Егоровича Зайцева. В сообщении, на которое ссылается издание Osterreich Zeitung, утверждается, что 65-летний мужчина подозревается в том, что «тайно» проводил секретные действия в пользу российской военной разведки «в ущерб интересам Австрийской республики».

МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ

Политика Захват российского танкера санкционировал Зеленский Захват СБУ российского танкера «Нейма» санкционировал лично президент Украины Владимир Зеленский.

Музыка Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.

Политика В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.

Политика На курганского активиста составили протокол о неуважении к власти за песню про Путина Пост с песней Жуков опубликовал «ВКонтакте» 20 февраля. Президент Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти в марте.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Общество О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.

Шоу-бизнес Forbes назвал самых успешных российских знаменитостей Журнал Forbes "заглянул в кошельки" и соцсети к российским звездам моложе сорока и назвал самых успешных.

Политика Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".

Происшествия В Подмосковье женщину убили на детской площадке В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.

Общество Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.

Происшествия Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.

Происшествия В офисе компании, чей танкер задержан на Украине, побывали силовики Представители правоохранительных органов побывали в четверг в расположенном в Геленджике офисе компании "Фос шипинг менеджмент", чей танкер был задержан на Украине.

Авто Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик» Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.

Финансы Курс грузинского лари обновил антирекорд В начале июля Национальный банк Грузии на фоне обострения грузино-российских отношений впервые за всю историю установил новый антирекорд, согласно которому один доллар стоил 2,90 лари.

Политика Зеленский и Трамп поговорили по телефону Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Гаджеты Vivo готовит новый смартфон с экраном больше передней панели Согласно появившейся в Сети информации, бренд занимается разработкой устройства с экраном, который больше всей передней панели гаджета, поэтому он будет загибаться на 90 градусов по бокам.

Политика Дана Борисова призналась, что не удивлена запретом на въезд на Украину Сама Борисова, ранее лечившаяся от наркотической зависимости, недавно сообщила о новом трудоустройстве в качестве телеведущей на одном из телеканалов.

Политика Утвержден новый глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Генерал Марк Милли в четверг утвержден в должности главы Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил США, утверждение прошло в Сенате США.

Политика Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.

Происшествия В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Футбол Болельщики «Марселя» благодарят «Динамо» за покупку Н’Жье В социальных сетях многие болельщики французской команды благодарят российский клуб за покупку, намекая на то, что форвард ничем особенным не запомнился в составе «Марселя».